Gabon: Fibre optique - Le Congo et le Gabon harmonisent les stratégies d'exploitation et de commercialisation

Le ministre Léon Juste Ibombo s'est réjoui de ce que le projet concrétise la vision commune des Chefs d'Etat et de gouvernement des pays de la Communauté économique et Monétaire d'Afrique centrale (Cémac), dans le cadre de l'intégration sous-régionale à travers les infrastructures large bande à fibre optique, tenu à Ndjamena, au Tchad.

Ils se pencheront, à en croire le programme établi, aux négociations et à la rédaction des conventions d'interconnexion, des accords commerciaux et ceux dits de « peering ». Ils examineront, par ailleurs, les détails de l'inauguration prévue pour le 23 mars, au village Lekoko, au Gabon, à la frontière avec le Congo. C'est dans cette même localité, de l'autre côté du Congo, que s'est déroulée, le 22 décembre 2017, la cérémonie de remise officielle de cette infrastructure à fibre optique par le Cab au ministre de tutelle.

En clair, les experts statueront sur la gouvernance de ce partenariat et sur l'ensemble des questions relatives à la détermination des matières technique, administrative et financière devant sous-tendre cette coopération interétatique d'interconnexion physique des infrastructures numériques.

Pendant deux jours, administrateurs, techniciens, régulateurs, juristes, spécialistes des fonctions fiduciaires et exploitants des deux pays vont poser les bases des bénéfices des deux morceaux d'infrastructure interconnectés. Un outil, qui doit contribuer à l'intégration régionale, ainsi qu'au développement de l'économie numérique dans la région et dans les deux pays respectifs.

Le premier Comité mixte paritaire relatif à l'interconnexion en fibre optique entre le Gabon et le Congo se tient depuis ce matin à Brazzaville. La réunion vise à préparer la phase d'exploitation et de commercialisation de cette infrastructure dont les travaux, pour les deux pays, se sont achevés.

