Congo-Brazzaville: Ligue africaine des champions - L'AS Otohô humiliée à Alger

La compétition va se poursuivre le 6 mars dans la phase des seizièmes de finale sans aucun club congolais. C'est la conséquence des mauvais résultats obtenus par l'AS Otohô et l'AC Léopards dans la manche retour des préliminaires.

L'AS Otohô, le seul club congolais, qui avait un avantage psychologique conséquent de deux buts obtenus à l'aller à Owando, a démontré, qu'elle ne sait pas voyager. Ce voyage à Alger lui a permis d'apprendre les cours de la haute compétition. Car pour son premier déplacement à l'extérieur dans la plus prestigieuse compétition des cours, elle a été laminée, le 21 février à Alger (0-9), par le Mouloudia club puis éliminée d'entrée de jeu.

Sur un climat qui leur était défavorable (l'hiver) puis surpris par une pluie battante, les joueurs de l'AS Otohô n'en pouvaient plus. Il ont bu le calice jusqu'à la lie. D'ailleurs, notre confrère du site Dzfoot.com révélait sur le site du football algérien que « l'arbitre a arrêté le match à la 88e minute, parce que les joueurs congolais étaient frigorifiés ».

Les peines des Congolais commencent dès l'entame de la rencontre. On jouait à peine la 4e minute quand l'arbitre accorde un penalty à Mouloudia. Derrardja transforme la faute en but. La suite, c'est la pluie des buts qui s'est abattue sur les têtes des joueurs de l'AS Otohô. Le Mouloudia réussit à refaire son retard à la 23e minute par l'entremise de Nekkache. Il sera imité à la 33e minute par Souibaa, qui inscrit le troisième but à la 33e minute. 3-0, tel est le score à la pause. La reprise sera plus catastrophique. Quinze secondes seulement après la relance, Amada corse d'addition avant le festival de Nekkache, lequel a signé le 5e et le 6e but en l'espace de 5 mn (61e et 66e minute). Les joueurs de Mouloudia déjà assurés de leur qualification vont une fois de plus appuyer là où ça faisait mal. Ils profitent du manque de réaction de l'adversaire pour le punir sévèrement. Tour à tour, Hachoud à la 70e et Balegh à la 76e minute ont changé le tableau d'affichage à 8-0. Insatiable, Nekkache signe un quadruplé à la 80e minute, pour un 9-0 historique.

L'AC Léopards laisse échapper la qualification dans les derniers instants

Dans les heures qui ont précédé, les Léopards de Dolisie ont laissé les Congolais dans les profonds regrets. La pilule a été dure à avaler quand on laisse filer une qualification dans les derniers instants du match pour répéter les performances de l'année passée au tour de cadrage face à Mbabane Swallows. Mené au score, l'AC Léopards avait réussi à égaliser à Lomé face à l'AS Togo-port. Mais le deuxième but togolais ramenait les deux équipes à égalité 3-3 (2-1, 1-2). Lors des tirs au but, Césair Gandzé n'a pas été chanceux. Sa frappe sur le poteau puis Boris Moubhio a mal exploité la balle de match en manquant, lui aussi, le penalty. Score final (3-4), en faveur des Togolais, qui recevront le 6 mars El Hilal du Soudan. En Coupe africaine de la Confédération, le Cara vainqueur de l'Asante Kotoko de Kumasi recevra l'Union sport Ben Guerdane de la Tunisie. La Mancha affrontera, dans la même période à Pointe-Noire, Al Ahly Sendi du Soudan.