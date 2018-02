Afrique: Présentation du rapport d'étape 2017 sur le Dividende Démographique

La publication du rapport de cette année se fera avec le Groupe des ambassadeurs africains à Dakar, avec la présence des représentants des partenaires technique et financier ainsi que des médias. En effet, en 2017 l’UNFPA a réussi à faire du dividende démographique une priorité de l'Union africaine qui l’a intégré dans son agenda sous le thème : «Tirer pleinement profit du Dividende Démographique en Investissant dans la Jeunesse». La détermination de ce thème comme feuille de route a permis de dérouler une série d’initiatives sur le continent, de la mobilisation des acteurs confessionnels, en passant par les premières dames et les journalistes, jusqu’aux activités menées par les différents bureaux pays.

Ce rapport intitulé, Dividende démographique en Afrique de l’Ouest et du Centre : rapport d’étape 2017, retrace les interventions de l’UNFPA et ses partenaires sur le continent et particulièrement dans les 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre en 2017, ainsi que les perspectives et défis pour 2018 ; face à la problématique du poids démographique croissant.

Dakar, Sénégal – 22 février 2018: Le Bureau Régional du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en Afrique de l’Ouest et du Centre, en collaboration avec le Groupe des ambassadeurs africains à Dakar, procède à la présentation du rapport annuel sur l’état du dividende démographique et de la population en 2017, le lundi, 26 février 2018, à 9h00, au Radisson Blu Hôtel, Dakar, Sénégal.

Copyright © 2018 UNFPA West and Central Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.