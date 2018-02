Congo-Kinshasa: Des élèves de l'école «Unité» sensibilisés sur la protection de l'enfant et les droits de l'homme

Une série d'échanges entre l'équipe de la MONUSCO, d'une part, et les élèves et enseignants du complexe scolaire Unité de Kasenga, d'autre part, a permis de lever certaines zones d'ombres sur les thèmes abordés. Et c'est très satisfait que le directeur du complexe scolaire, M. Pascal Byamungu, a exprimé au nom du corps enseignant et des apprenants, sa satisfaction pour le choix porté sur son établissement et a émis le vœu de bénéficier davantage d'appui dans le cadre de la protection des civils en général.

En ce qui concerne les Droits de l'Homme, le responsable de ce thème mis en évidence les risques encourus par les violations des droits de l'homme commises dans le cadre de l'enseignement public et qui passent en toute impunité grâce à la non dénonciation par peur de la communauté ou de discrimination sociale comme les cas de violences sexuelles.

En outre le point focal pour la protection de l'enfant a rappelé aux enseignants les quatre principes fondamentaux relatifs aux droits de l'enfant en milieu scolaire, à savoir : la non-discrimination, la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer et le respect des opinions de l'enfant.

Le premier thème abordé a porté sur la SOLIUV. C'est la coordinatrice de cette stratégie qui a expliqué la notion de sécurité et d'insécurité. Tout en mettant l'accent sur la nécessité de la collaboration entre la police et la population, elle a exhorté les élèves à dénoncer tout cas suspect dont ils auraient connaissance dans les établissements scolaires ou à domicile.

Près de 150 élèves et 20 membres du personnel enseignant ont bénéficié de sensibilisation portant sur les volets de la protection de l'enfant, des droits de l'homme et de la stratégie opérationnelle de lutte intégrée contre l'insécurité à Uvira (SOLIUV). La sensibilisation a été menée par la section des Droits de l'homme de la MONUSCO.

