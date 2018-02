Maroc: La première édition des "Gallops of Morocco" dans la région de Drâa-Tafilalet

La première édition des "Gallops of Morocco" sera organisée du 25 février au 4 mars dans la région de Drâa-Tafilalet sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Participeront à ce raid, dont le lancement sera donné dans quelques jours, une centaine de cavaliers issus de plusieurs pays, pour parcourir le désert marocain à travers les hautes dunes dorées de Merzouga, indiquent les organisateurs dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

Une semaine durant, les participants vont vivre une expérience unique, découvrir des paysages à couper le souffle, rencontrer et partager avec des cavaliers de toutes disciplines et de nationalités différentes, fait savoir la même source, ajoutant que quatorze pays seront représentés lors de cette édition, à savoir l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Hollande, l'Irlande, le Luxembourg, la Malaisie, le Maroc, Oman, la Pologne, la République Tchèque, le Royaume-Uni et la Russie.

La Société Royale d'encouragement du cheval (SOREC), sponsor officiel des "Gallops of Morocco", contribue à travers cet événement à l'essor du tourisme équestre au Maroc et à la promotion des races chevalines locales, en l'occurrence, le barbe et l'arabe-barbe, qui seront mises à l'honneur lors de cette belle aventure, selon la même source.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de la filière équine mise en œuvre depuis 2011 par la SOREC, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, poursuit le communiqué, notant que d'autres organismes de la filière équine s'impliquent dans la réussite de ce projet, notamment l'Association nationale marocaine du tourisme équestre et la Fédération Royale marocaine des sports Equestres.

Deux équipes marocaines parrainées par la SOREC participeront ainsi à ce raid, précise la même source, relevant qu'à côté de celles-ci, d'autres pays ont déjà fait parvenir leurs engagements, à commencer par celles du Sultanat d'Oman et de France, qui seront de la partie avec une dizaine d'équipes.

Divisé en six étapes de 25 à 40 km à couvrir dans une fourchette de temps idéale à ne pas dépasser ni dans un sens, ni dans l'autre, ce raid n'est pas une course en soi, mais un parcours de régularité de 200 km.

