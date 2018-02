Angola: Des pompiers renforcent le plan d'urgence

Luanda — Le commandement de Luanda du Service national de protection civile et incendies (SNPCB) exécute des actions visant à renforcer le plan d'urgence, afin de secourir et d'avertir les populations, face aux dangers des pluies qui s'abattent sur la capitale.

Font partie du travail réel, l'aspiration des eaux dans les foyers, les institutions publiques et privées, le retrait des terres emportées par les eaux dans plusieurs zones, le nettoyage des fossés et caniveaux, l'enlèvement des arbres et d'autres objets qui font obstacle à la circulation sur la voie publique.

Le porte-parole de la corporation, Faustino Minguês, a déclaré à l'Angop que parallèlement à ces travaux, une campagne était en cours pour sensibiliser les familles vivant dans des zones à risque en vue de les abandonner, de ne pas utiliser de bassins de rétention de drainage, le canal Kicuxi et d'avoir une plus grande précaution avec les systèmes électriques sur la voie publique et à l'intérieur de leurs résidences.

Il a souligné que les districts de Sambizanga, Samba, une partie de Maianga, les municipalités de Viana, Cacuaco, Kilamba-Kiaxi et Cazenga étaient les plus critiques.

Dans l'entre-temps, le SNPCB est engagée dans la recherche de personnes disparues à la suite des pluies de lundi (19).