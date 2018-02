Angola: Le gouverneur de Luanda exige un contrôle rigoureux des travaux publics

"Je veux que vous me donniez une solution aux problèmes", a-t-il dit aux architectes et ingénieurs.

A l'occasion, il a déclaré qu'il était nécessaire plus de coordination et d'autorité dans les travaux publics tels que le drainage des eaux pluviales et l'assainissement de base.

Adriano Mendes de Carvalho a prononcé ces mots lors d'une réunion avec des techniciens, entre anciens et nouveaux architectes et ingénieurs du gouvernement, pour recueillir des opinions sur les solutions aux problèmes qui affectent Luanda.

Luanda — Le gouverneur provincial de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, a demandé mercredi qu'une inspection plus rigoureuse et efficace des infrastructures publiques soit essentielle pour prévenir les catastrophes, en cette saison des pluies.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.