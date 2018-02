Angola: Lancement d'une campagne de sensibilisation contre le paludisme et le choléra

Ondjiva — Les autorités sanitaires de la province de Cunene développent depuis ce jeudi, une campagne de sensibilisation et mobilisation dans les marchés informels sur les formes de transmission et prévention du choléra et du paludisme.

La campagne qui sera développée au niveau des municipalités Cuanhama, Namacunde, Ombadja et Cahama, s'encadre dans des actions de combat et contrôle des maladies causées par les moustiques et les mauvaises conditions d'hygiène, a informé à l'Angop, la coordinatrice de l'action, Francelina Matias.

Selon la responsable, l'action d'une durée de 20 jours compte sur la participation de 30 agents de santé et de la Croix-Rouge, qui passeront des messages à la population sur l'importance de l'hygiène et la bonne utilisation des moustiquaires, afin de se prémunir contre l'épidémie des maladies diarrhéiques, le choléra et le paludisme, surtout pendant cette saison des pluies.

Elle a reconnu que le lancement de programmes d'éducation sanitaire permettra d'améliorer l'assainissement de base et le combat larvaire et vectoriel, dans une action qui vise à unir les efforts qui permettent de lutter contre ces maladies.