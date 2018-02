Angola: La conférence internationale honore le prophète Simão Toco - Evêque

Maquela Do Zombo — L'objectif principal de la conférence internationale sur la vie et l'œuvre du prophète Simão Gonçalves Toco est de réfléchir sur les données connues et inconnues du fondateur de l'Église de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le monde, a déclaré mercredi à Maquela do Zombo, le chef spirituel de la congrégation, évêque Afonso Nunes.

Le religieux s'adressait à la presse à Ntaia, Maquela do Zombo, où sont concentrés les pèlerins participant aux célébrations du centenaire de Simao Toco, qui doit avoir lieu le 24 de ce mois.

Selon Afonso Nunes, plusieurs intervenants nationaux et internationaux ont été invités pour aborder plusieurs thèmes, en vue d'une réflexion profonde sur la trajectoire du fondateur du tocoïsme.

A l'occasion, il a défendu une plus grande dignité de la personnalité de Simao Toco, tant du point de vue religieux que politique et social, soulignant son rôle dans l'éveil des consciences des Africains.

"Le monde reconnaît facilement un saint d'origine européenne ou américaine qu'africain, oubliant que sur ce continent, il y a également eu des hommes qui ont connu une trajectoire digne de respect", a-t-il déploré.

Interrogé sur les conditions logistiques d'accueil des pèlerins durant leur séjour à Ntaia, municipalité de Maquela do Zombo, l'évêque Afonso Nunes a assuré que malgré les contraintes financières, elles étaient garanties.

À cet égard, il a salué le soutien fourni par l'Exécutif angolais, qui, sous la direction du Chef de l'Etat, sont attendus deux camions avec de la nourriture et d'autres matériaux nécessaires pour soutenir les pèlerins.

Il a indiqué que ce soutien de l'Exécutif démontre l'existence d'un bon partenariat entre l'Etat et l'Eglise de Notre-Seigneur Jésus-Christ du Monde.

D'autre part, il a remercié les conditions créées par le gouvernorat provincial de Uíge qui facilitent l'hébergement de milliers de pèlerins.

En ce qui concerne le déplacement à la localité de Zulomongo, où le prophète Simão Toco est né, l'évêque Afonso Nunes l'a considéré comme une occasion qui servira à faire connaître aux jeunes, en particulier, et les fidèles en général les sites historiques du Tocoïsme.

Il a expliqué que ce lieu abrite les racines du prophète Simão Toco et il importe que les fidèles tocoïstes aient nt une connaissance profonde de la vie et l'œuvre de son précurseur.

Il a considéré que l'arrivée en masse des pèlerins à Ntaia était une démonstration de la croissance de l'Église de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le monde.

Selon l'évêque Afonso Nunes, les Européens ont utilisé l'Evangile comme une forme de colonisation des peuples africains, tandis que l'Eglise Tocoïste diffuse les mêmes écritures mais pour la libération de l'homme dans tous les domaines.

Les commémorations du centenaire du prophète Simão Gonçalves Toco, commencées le 17 de ce mois et qui dureront jusqu'au 25, ont été marquées par les inaugurations du Temple Mère Kibocolo et de la Paroisse de la Lumière, ainsi que par des moments de prières et supplications.