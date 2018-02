Congo-Kinshasa: "Machine à voter" ou "Machine à polémique"

Le Borussia Dortmund et Michy Batshuayi affrontaient l'Atalanta Bergame ce jeudi en huitième de finale retour de… Plus »

Les critiques émises par les acteurs politiques ne seraient que des faux-fuyants pour obtenir un report des élections."Nous venons de démontrer cela à une équipe de la Lucha qui est restée bouche-bée. Nous venons de le faire avec plus ou moins 100 ou 150 journalistes qui sont surpris. Les gens, peut-être, ils veulent une transition. Mais, au lieu de le dire, ils veulent que ça sorte de la bouche de quelqu'un d'autre, en disant, nous refusons la machine. Pour que celui-là dise, si vous refusez la machine, les élections ne seront pas possibles. Donc, il y a transition. Alors, ils vont dire dans l'obscurité et dans l'ombre: bravo!", a déclaré Jean-Pierre Kalamba Mulumba N'galula joint par la DW.

Pour sa part, l'opposition dénonce le coût exhorbitant de la "machine à voter". "Une seule machine, c'est 1500 dollars américain, et nous allons avoir à peu près cent mille bureaux de vote. Donc, il faut plus ou moins cent mille machines, c'est à dire 150 millions de dollars, rien que pour l'achat des machines. Nous rejetons cette machine à voter, parce que c'est une machine qui est dotée d'un logiciel d'exploitation maniable à souhait, et d'un système de programmation par puce qui peut être codifié à volonté", estime Eve Bazaiba Masudi, secrétaire générale du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Pour elle la "machine à voter" n'est pas conforme à la loi électorale. Et son usage risque de violer le secret du vote dit-elle.

