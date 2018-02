Tanzanie: Kinjeketile Ngwale, chef spirituel de la guerre des Maji Maji

Gouvernements, ONU et défenseurs des droits de l'homme redoublent d'ardeur Plus »

La guerre des Maji Maji a duré de 1905 à 1907. Elle a été l'une des plus grandes batailles contre la colonisation en Afrique. Avoir conduit plusieurs personnes à la mort en leur assurant que le Maji allait les protéger contre les balles. Entre 180.000 et 300.000 personnes ont perdu la vie durant la guerre des Maji Maji. Ces personnes sont mortes dans des affrontements ou à cause de la famine, entraînant une diminution d'un tiers de la population.

Kinjeketile Ngwale est connu pour avoir été possédé par l'esprit de Hongo. Selon la légende, Hongo est apparu sous la forme d'un serpent, il a attiré Kinjeketile sous l'eau. Quand il est ressorti de l'eau, ses vêtements étaient secs et il a commencé à prophétiser. Il unira les peuples de la région. C'est son message qui s'est répandu et a planté les premières graines du nationalisme dans le Tanganyika. Kinjeketile Ngwale promettait à ses adeptes que les balles des Allemands seraient sans effet sur eux s'ils utilisaient le Maji, l'eau sacrée. Bien qu'il ait été l'initiateur de la guerre Maji Maji, il est décédé peu de temps après le début du soulèvement.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.