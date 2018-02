Sénégal: Procès de Khalifa Sall - L'Etat réplique aux plaidoiries de la défense

Les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression sont… Plus »

Antoine Diome affirme ensuite que la défense a elle-même prouvé la culpabilité des accusés. « Les faits sont têtus Monsieur le Président. L'un des avocats vous a dit "mon client est responsable mais pas coupable". Oui, responsable d'avoir fabriqué des fausses factures pour décaisser des fonds et les détourner. Donc acte ! ». Les avocats de l'Etat enchaînent en mettant l'accent sur le faux et usage de faux, chef d'inculpation qui peut entraîner la perte des droits civiques s'il est retenu.

C'est Antoine Diome, agent judiciaire de l'Etat, qui a ouvert les répliques et déconstruit les arguments de la défense. « On a dit et répété ici : l'Etat n'a rien à faire dans ce procès, l'Etat est un intrus » attaque le magistrat dans son costume sombre. « Mais je l'affirme, les deniers détournés sont bel et bien des deniers de l'Etat. Oui, nous avons subi un préjudice », a-t-il lancé.

