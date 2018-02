Togo: L'Université de Lomé enfin dans le top 100 !

De tout temps, des critiques ont été formulées à l'encontre de l'Université de Lomé, son environnement et la gestion qui est faite de ce temple du savoir. Visiblement, sous l'administration de Professeur Dodji Kokoroko, depuis pratiquement deux années, les lignes semblent être en train de boucher et ceci dans le bon sens.

C'est du moins le constat que l'on est amené à faire en explorant le récent classement des "Top 200 universités africaines de 2018", publié par l'agence 'UniRank' sur leur site web : http://www.4icu.org/top-universities-africa.

Selon cette agence, l'Université de Lomé est auteur d'un bond spectaculaire de 27 places. Ainsi, elle a établi un progrès significatif qui lui permet de passer de la 109ème place au classement 2017 à la 82ème place en cette année 2018.

Chose encore plus intéressante, c'est que l'UL vient désormais avant de grandes universités notamment l'Université Ibn Tofail kenitra du Maroc (107ème), l'University of Cape Coast (115), l'University of Éducation Winneba au Ghana (118ème), l'Université Hassan II de Casablanca au Maroc (159). Ceci alors même que dans la sous-région, les universités souvent citées à tort ou à raison comme des références en 2015 sur lesquelles l'UL doit calquer ses actions, telles que l"Université de Ouagadougou et l'Université d'Abomey Calavi au Bénin ne figurent pas dans ce classement Top 200.

Comme quoi, quand on veut, on peut. On attend de voir ce qu'il en sera quand l'UL se décidera plus encore à répondre aux autres doléances que continuent de brandir les étudiants togolais.