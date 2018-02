Angola: L'INE réalise en mars une enquête sur les dépenses et revenus

Luanda — Une enquête sur les dépenses, les revenus et l'emploi en Angola (IDREA) 2018-2019 commencera le 5 mars prochain dans tout le pays, a déclaré jeudi à Luanda, le directeur général de l'Institut national de la statistique(INE), Camilo Ceita.

Le responsable qui intervenait à la cérémonie de clôture de l'«Action de formation nationale de l'enquête sur les dépenses, les revenus et l'emploi en Angola 2018-2019» a dit que l'enquête vise à actualiser l'information statistique de la population pour la période 2008-2009.

Selon Camilo Ceita, la formation a duré 30 jours et a impliqué environ 200 jeunes enquêteurs et superviseurs des dix-huit provinces. Dans chaque localité, il y aura deux équipes composées de superviseurs, d'enquêteurs et de cartographes, à l'exception de Luanda, qui aura quatre équipes.

Il a informé que l'enquête durera 12 mois, commençant simultanément dans tout le pays et aura lieu tous les cinq ans.

Le directeur de l'INE a indiqué qu'il était essentiel de mettre à jour le niveau du taux de pauvreté qui était de 36% en 2008/2009.

D'autre part, le taux de chômage en 2015-2016 s'établissait à 20%, dont le groupe d'âge varie entre 19 et 29 ans, mais il tend à augmenter jusqu'à 35 ans, et l'enquête vise également à mesurer le taux de sous-emploi pour un marché du travail correctement analysé.

Le responsable a assuré que toutes les conditions sont créées, à partir de la logistique, des véhicules, ainsi que les services provinciaux pour recueillir toutes les informations fournies, puisque le pays a besoin d'améliorer les conditions de vie de la population.

À son tour, le secrétaire d'État au ministère de l'Économie et de la Planification, Manuel da Costa Neto, a déclaré que des statistiques économiques et sociales globales devraient être mises à disposition en tant qu'outil de soutien à la planification du développement national, d'élaborations de politiques publiques et des décisions sur l'action gouvernementale

Selon Manuel Costa, l'IDREA collectera des données démographiques sur les revenus et d'autres aspects relatifs au niveau de vie qui permettront la mise à jour du panier de la ménagère de l'indice des prix, l'estimation de consommation des ménages, les comptes nationaux et la production d'indicateurs de pauvreté monétaire.

Il a conclu que l'enquête permettra de même de produire des statistiques officielles sur la force de travail national comparativement au niveau régional et international.