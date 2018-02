Sénégal: "Il y a rien dans le dossier de Khalifa Sall et Cie", répètent les avocats de l'édile

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Me Borso Pouye, un autre avocat de Khalifa Sall, a abondé dans le même sens, estimant qu'il "n y'a aucune intention frauduleuse dans ce dossier. Si le faux tombe, tout le dossier tombe. On ne peut pas établir une quelconque culpabilité dans cette affaire", a-t-il conclu.

"Le maire n'a rien à se reprocher, en 2009, il est venu à la mairie et a continué à travailler dans le même système qu'il a trouvé sur place", a fait valoir Me Ndoye, rejetant ainsi la constitution de l'Etat du Sénégal comme partie civile.

Selon Me Doudou Ndoye, "dans l'arrêté de 2003 de création de la caisse d'avance, il est dit que c'est le gérant qui doit justifier l'argent de cette caisse. On ne peut pas aller au-delà".

"Tout le monde doit être relâché, on ne peut du côté du ministère public demander la relaxe pour le percepteurs municipaux et vouloir condamner tous les autres prévenus", a dit Me Ndoye.

Dakar — Les avocats du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, ont réitéré jeudi leur demande d'une relaxe pure et simple de leur client au troisième et dernier jour des plaidoiries de la défense, qui annoncent le dernier virage du procès pour malversations présumées de l'édile de la capitale sénégalaise.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.