Angola: Mise en relief de l'importance de la Colonie Nationale de Vacances

Malanje (Angola) — L'importance de la Colonie Nationale de Vacances des Etudiants Universitaires, dans l'échange d'expérience académique entre participants et dans la promotion de la culture nationale, a été mise en relief, jeudi, dans la ville de Malanje, par le secrétaire-général du MPLA (Parti au pouvoir en Angola), António Paulo Cassoma.

Prenant la parole à l'ouverture de la Colonie de Vacances Universitaire, dont le sigle en portugais est "Canféu", le dirigeant du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola a salué les innovations opérées dans la XVI édition de cet événement, qui se tient jusqu'au 25 février 2018, sous la devise "Jeunesse Universitaire, Unie, Solidaire et Patriotique".

La présente édition de colonie, a-t-il précisé, regroupe des jeunes de diverses couches sociales et de différentes idéologies partisanes, en vue de réaliser plus d'inclusion et de renforcer l'unité entre jeunes, outre le fait de servir d'espace d'échange et d'approfondissement de connaissances scientifiques.

La colonie de vacances universitaire, qui joue également un rôle fondamental dans la transmission de valeurs morales et civiques aux jeunes, encourage les participants à élever l'esprit patriotique, et à préserver la paix et la démocratie, a-t-il ajouté.