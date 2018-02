Congo-Kinshasa: Horizon fin décembre 2018 - Les élections en danger !

A qui incombe la responsabilité tant civile que pénale des dégâts que ne manqueront pas de provoquer les troubles intentionnellement planifiés par le CLC ? Un analyste pro-Majorité signe, ici, une nouvelle tribune.

Et, en se posant une telle question, il y répond, sans ambages. Pour lui, en effet, la marche du 25 février est considérée comme une énième tentative d'insurrection ou de coup d'Etat. D'ailleurs, lorsqu'il note que les organisateurs de cette nouvelle marche, loin de se conformer aux lois de la République, refusent d'indiquer les itinéraires et lieux de chute, ils manifestent, visiblement, leur détermination à braver l'ordre institutionnel légalement établi. Et, pourtant, dans sa conclusion, le train avait déjà quitté la gare. Pour preuve, la loi électorale a été examinée, adoptée et promulguée. Le Budget 2018 a été, lui aussi, adopté et promulgué. Le coût des élections est, désormais, rationnalisé. Le calendrier électoral, tel que publié, le 5 novembre 2017, fixe les élections au 23 décembre 2018.

Le moins que l'on puisse dire à ce stade que plus rien ne peut, à son avis, justifier l'investissement du CLC et de tous ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre pour des actions de rue au lieu de se préparer aux élections. Bien plus, cet analyste qui, au passage, rejette les arguments alignés par le CLC concernant l'affaire de la décrispation, recommande plutôt de revisiter les prescrits de l'Accord de la Saint Sylvestre, pour éviter, dit-il, toute interprétation erronée. A tout prendre, la réflexion, ci-dessous, remet les clepsydres à l'heure. Le CLC, en tant qu'organisateur de ces marches, s'y trouve pleinement responsabilisé pour tout ce qui pourrait arriver si jamais le pays bousillait toutes les opportunités de paix, de cohésion et d'unité et si, en plus, les élections étaient totalement hypothéquées. La réflexion, ci-dessous, se veut donc comme une interpellation.

Contre les élections en décembre 2018, pour qui roule le CLC ?

Le fameux Comité Laïc de Coordination « CLC » annonce une prochaine tentative d'insurrection pour le 25 février en cours. Comme à son habitude, le CLC se place dans une posture de défis. D'ores et déjà, ces apprentis putschistes annoncent qu'ils ne respecteront pas les règles régissant l'organisation des manifestations publiques en République Démocratique du Congo.

«Mieux vaut prévenir que guérir », nous apprend la sagesse. C'est donc, dès aujourd'hui qu'il faut se poser la question de la responsabilité tant civile que pénale des dégâts que ne manqueront pas de provoquer les troubles intentionnellement organisés par le CLC.

La série de morts enregistrés dans notre pays, à la fin de l'année dernière et au début de la présente, ne semble inciter ce groupe dit «Comité Laïc de Coordination» ni à prendre conscience de la nécessité de respecter les lois du pays, ni faire de la politique sans provoquer des morts inutiles.

Combien de morts faudra-t-il pour faire comprendre, à Messieurs NDAYWEL, NLANDU et OKANA ainsi que Madame KANDOLO et leurs viennent ensuite, que l'on peut arriver au pouvoir sans forcément contraindre les éléments de la sécurité à défendre l'ordre public par la force ?

Un regroupement particulièrement insolite

Ce qui caractérise la situation politique congolaise, c'est l'aspect hétéroclite des forces négatives qui s'attaquent aux autorités légitimes. En République Démocratique du Congo, voulant combler les défaillances de l'opposition politique, certains hommes d'église se sont convaincus de se substituer aux opposants et de descendre ainsi directement dans une arène où la valeur dominante n'est ni la morale, ni la modération.

Pour opérer cette mutation, quelques évêques ont discrètement, puis publiquement conduit un groupe de laïcs, lié par ailleurs à des politiciens véreux, à créer le Comité Laïc de Coordination « CLC» en sigle. Quelle n'a pas été la surprise des téléspectateurs d'entendre M. KABUND, Secrétaire Général de l'UDPS « aile-Limete », revendiquer les 50 % de participation dans l'organisation des manifestations qui ont abouti à des morts. Cet aveu étale ainsi à la face du monde la démonstration que les opérations maquillées de pacifisme par le CLC n'étaient rien moins que des tentatives d'insurrection. Ainsi, pour exécuter ce coup d'Etat, la démocratie congolaise fait face à des attaques perpétrées par un regroupement insolite composé, in fine, d'une partie de croyants catholiques, de quelques militants de l'UDPS mais essentiellement, des kuluna et autres voyous que manipulent le CLC et le parti de Félix Tshisekedi. Nous sommes très loin de la non-violence.

De l'utilisation systématique du mensonge

Le Comité Laïc de Coordination s'illustre, depuis un certain temps, dans la défense d'une interprétation particulièrement mensongère de l'Accord de la Saint Sylvestre (31 décembre 2016), alors même qu'il n'en était pas partie prenante. A y regarder de plus près, derrière ce comité, se profilent des politiciens dont le seul objectif est de provoquer des troubles pour ramasser le pouvoir par la rue. Ce groupe se montre particulièrement habile dans la manipulation de certains évêques qu'ils ont convaincu d'abandonner leur rôle naturel de conciliateur. Beaucoup de ces prélats ont délaissé leur rôle pour se jeter dans l'arène impitoyable de la politique. Depuis, nombre de nos cardinaux et évêques s'éparpillent et se perdent dans des actions étrangères à leur mission d'unificateurs et pacificateurs des âmes.

Délaissant cette mission apostolique, jusqu'à supprimer des messes liturgiquement fixées et, de connivence avec des politiciens dont chacun connaît le profond ancrage dans les antivaleurs, ces évêques se lancent dans les activités éloignées de l'évangile de paix et d'amour. Etonnamment, nos bergers participent, sans le moindre scrupule, à des stratégies basées sur le mensonge et la violence dont on sait par avance qu'elle conduira à des pertes en vies humaines. Cette situation a été confirmée par les déclarations sans équivoques du Secrétaire Général de l'UDPS en réponse à une question de la journaliste Sylvie Bongo. C'est ce contexte qui explique les morts et blessés de la capitale congolaise, les 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, lors des marches initiées par le désormais célèbre « CLC » (Comité Laïc de Coordination) de l'Archidiocèse de Kinshasa. Connaissant les méthodes violentes de l'UDPS « aile-limete », allons-nous tolérer qu'il y ait encore des morts le 25 février ?

Des méthodes qu'il faut dénoncer

Aussi diabolique que cela puisse paraître, toutes les fois que ce comité appelle nos populations à manifester soi-disant pacifiquement, les premières lignes sont occupées par des porteurs de chapelets, croix et rameaux pour faire diversion, alors que les lignes de derrière regorgent des porteurs de caillasses et autres armes blanches. Dès la fin de ces insurrections à peine voilées, notre fameux Comité Laïc de Coordination s'empresse de sortir ses calculatrices pour le décompte, toujours mensonger, du nombre de morts et blessés.

Voilà, d'où vient la violence !

Cette propagande n'a d'ailleurs pas pour but d'informer mais vise plutôt à parfaire une stratégie dont le but ultime est de salir l'image du régime de Kinshasa pour ainsi justifier d'éventuelles interventions étrangères. Il est donc légitime d'accuser le Comité Laïc de Coordination de complicité avec l'extérieur pour mettre notre pays à feu et à sang.

Les Congolais doivent prendre conscience qu'instrumentalisé, le Comité Laïc de Coordination agit selon les attentes de ses complices tapis dans des officines localisées à Bruxelles. Cet objectif n'est autre que de déstabiliser, voire de renverser les institutions légalement établies en RDC.

Un comité qui se réfère aux valeurs proprement chrétiennes peut-il mentir avec autant de cynisme ?

Ceux qui organisent ces marches agissent dans l'illégalité la plus absolue, ne respectant jamais ni l'esprit, ni la lettre du décret-loi du 29 janvier 1999, relatif à l'organisation des manifestations publiques en RDC.

En substance, les organisateurs des manifestations publiques ont obligation de soumettre préalablement, à l'autorité politico-administrative compétente, une demande d'autorisation indiquant le point de départ, le point de chute et l'itinéraire à emprunter. Ces dispositions permettent aux forces de l'ordre de veiller au déroulement régulier et paisible des manifestations. Dès lors qu'une manifestation ne remplit pas cette condition, quelles que soient les arguties mises en scène, elle ne saurait être considérée comme pacifique. Les auteurs d'une telle manifestation sont susceptibles des poursuites pénales.

On ne peut pas refuser d'indiquer clairement le lieu de départ d'une manifestation, l'heure de son démarrage, son itinéraire et son terminus. Chauffer les esprits avec des slogans promettant la violence et par la suite s'étonner que l'Etat, responsable de la sécurité des personnes et de leurs biens, prenne des dispositions nécessaires à la sécurisation de chacun, c'est tricher.

On ne peut non plus, d'un côté, inciter des jeunes gens à caillaisser les forces de l'ordre et, de l'autre, se scandaliser lorsque celles-ci réagissent pour rétablir l'ordre républicain.

Il faut également se poser la question : à qui donc profitent ces morts ?

Il devient maintenant évident que la responsabilité des morts des 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, incombe au CLC, aux évêques qui l'instrumentalisent, au G7 et enfin, redisons-le, aux officines des milieux de la haute finance logées à Bruxelles. Ainsi, il va sans dire qu'avec les morts des 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, l'opposition et ses ayants-cause se constituent un fonds de commerce. Il suffit, pour s'en convaincre, de réaliser la délectation avec laquelle ils annoncent le nombre de ces morts. Il faut dénoncer cette mauvaise stratégie.

Au moment où le même groupe se prépare à organiser d'autres troubles à la paix et à l'ordre public, pour le 25 février prochain, il est impérieux de dénoncer clairement la responsabilité des organes cités plus-haut.

De plus, il faut les mettre en garde sur le fait qu'ils porteront la pleine et entière responsabilité des dégâts humains qui pourraient se produire à la date précitée si, d'aventure, ils tentaient une fois de plus, d'attenter à l'ordre public, avec pour objectif d'imposer la formule anticonstitutionnelle : «Transition Sans Kabila».