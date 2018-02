La jeunesse c'est la sève de la Nation de demain. Et Pierre Kangudia le sait. Loin de son fauteuil de Ministre d'Etat en charge du Budget et de plusieurs autres fonctions, l'homme bouscule son temps et s’investit à fond pour le développement de la Province de la Mongala pour laquelle il accorde des faveurs particulières aux jeunes.

Le dimanche 18 février dernier, au cours de la cérémonie d'échange de vœux entre la mutualité des ressortissants de Bongandanga et la jeunesse de la Mongala, Pierre Kangudia a salué les efforts déjà entrepris par ces derniers, et a promis de relever peu à peu les défis qu'il s'est assigné pour la grandeur de cette province.

Cette énième intervention de M. Pierre Kangudia Mbayi à l'assaut de la Province de la Mongala témoigne de son attachement particulier à ses racines.

En dehors de son apport à la reconstruction et au développement de la RD. Congo dans plusieurs domaines notamment, l'agriculture, le Ministre du budget porte la province de la Mongala sur son dos, la conduisant à bon port. Il reste, en effet, dans la logique instructive du Chef de l'Etat qui, précédemment, a demandé aux Ministres et autorités gouvernementales de palper les réalités de la vie quotidienne des populations sur terrain, loin de leur confort habituel. Selon l'Abbé et professeur Georges Ndumba, Pierre Kangudia a toujours été le leur, et il participe et assiste régulièrement les enfants de la Mongala en cas de nécessité.

Le Président de la Mutualité des ressortissants de Bongandanga, MUREBO, Claude Bosio wa Bosio, a tenu à remercier le Ministre Pierre Kangudia pour avoir répondu favorablement à l'invitation, et toute la jeunesse de Bongandanga. Il a, ainsi, fait voir aux jeunes leur importance dans la société d'aujourd'hui et de demain. Il leur a également rappelé la lourde responsabilité qui les attend et les rôles qu'ils sont appelés à jouer pour le redressement de la classe socioéconomique congolaise. Le Président de MUREBO a, ensuite, encouragé les jeunes qui venaient de terminer leurs études universitaires à contribuer au développement de la Province. Il sied de noter ici que l'engagement de la jeunesse à ce sujet constituerait un atout majeur pouvant aider le pays à se développer sur tous les plans.

S'adressant à l'assistance présente, M. Georges Ndumba, Vice-président de MUREBO, sans mettre de l'eau dans la bouche, a rappelé les actions aussi généreuses que favorables de M. Pierre Kangudia qui ne sont plus à cacher. Pour lui, c'est un homme intègre qui mérite le soutien sans condition, non seulement de la Province de la Mongala, mais de la RD. Congo toute entière.

Pierre Kangudia à la source des problèmes

Le Ministre d'Etat en charge du Budget a remercié, à son tour, le Président de MUREBO, Claude Bosio wa Bosio et l'Abbé Georges Ndumba, ainsi que la jeunesse de la Mongala, en général, et de Bongandanga, en particulier, pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a, ensuite, exprimé sa gratitude aux jeunes de MUREBO pour l'accueil lui réservé et pour l'engagement qu'ils ont pris de le soutenir dans ses actions de solidarité à l'endroit de tous les ressortissants de la Mongala et de Bongandanga, en particulier. "Je ne peux pas rester indifférent face aux problèmes de la Mongala, étant donné que j'ai des origines dans cette Province", a-t-il souligné. Pour le reste, il a promis d'offrir de l'eau potable à la population à travers le forage des puits. Mais, également, de participer à l'autosuffisance alimentaire par la promotion des champs de maïs, etc.

Il estime, par ailleurs, que c'est la Province de la Mongala qui nourrissait Kinshasa avec plusieurs produits et que l'agriculture est un véritable essor qui peut faire avancer cette Province potentiellement riches. Il a, ensuite, promis de rester toujours aux côtés de ses frères et sœurs de la Mongala, quelles que soient les responsabilités qui sont les siennes, et quel que soit le degré de son élévation.

Le Président des jeunes de la Mutualité des ressortissants de Bongandanga, Adolph Balombo, dans son discours, a souligné que c'est pour la première fois, depuis que cette structure existe, qu'une autorité gouvernementale vienne les assister. Il en a profité pour exprimer toute la gratitude des jeunes de Bongandanga au Ministre Kangudia, pour son geste combien humanitaire qu'il avait posé lors des obsèques de Guy Botakile. Il a également remercié Pierre Kangudia d'avoir à ses côtés Junior Botakile, l'un des jeunes leaders très engagés en politique.