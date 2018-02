Congo-Kinshasa: Le Canada soutient les élections 2018 - Minaku rassuré par Simard Nicholas

L'ombre des élections en République Démocratique du Congo semble prendre sa forme réelle. En effet, les va-et-vient ne cessent de se multiplier au bureau de l'Assemblée nationale ces derniers jours.

Après avoir reçu, la semaine dernière, la promesse de soutien du gouvernement britannique sur l'organisation des élections, le Président de la chambre basse, Aubin Minaku, a, cette fois-ci, obtenu les assurances du Canada au sujet du processus électoral en cours. C'était le mercredi 21 février 2018 au cours d'une audience qu'il a accordée au nouvel Ambassadeur du Canada accrédité en RD. Congo, M. Simard Nicholas.

Récemment nommé à la tête de l'ambassade canadienne en République Démocratique du Congo, M. Simard Nicholas a tenu à souligner que c'était une première pour lui de rencontrer personnellement le Président de l'Assemblée nationale depuis la prise de ses fonctions. Des échanges fructueux entre les deux hommes ont ponctué cette visite du diplomate canadien. Le soutien de plusieurs partenaires se fait désormais ressentir sur ce chemin du processus électoral plus que jamais irréversible. La Grande-Bretagne a dernièrement affirmé son total soutien quant à ce. S'en est suivie l'assurance de la poursuite de l'appui de la Monusco à la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Et le Canada aujourd'hui qui s'ajoute sur cette liste qui ne montre pas encore son bout.

Reçu par le Président de la Chambre basse du parlement, l'Honorable Minaku Aubin, le nouvel Ambassadeur du Canada en RDC, M. Simard Nicholas a ainsi révélé à la presse que leurs discussions ont beaucoup plus porté sur la situation politique axée sur la préparation des élections en RD-Congo.

S'adressant toujours à la presse, il a indiqué qu'ils ont également échangé sur la coopération entre le Canada, la Rdc, et la Francophonie. «Parce que, avant d'être Ambassadeur du Canada en Rdc, j'étais au sein de la Francophonie. Et à l'occasion de la visite aujourd'hui, du directeur de cabinet de Mme Michaelle Jean, la secrétaire générale de la Francophonie, nous avons parlé du renforcement de la coopération entre l'OIF, la Rdc et le Canada», a-t-il précisé.

Aussi, l'hôte de l'Honorable Aubin Minaku a rassuré que son pays, le Canada, soutient le processus électoral en cours en Rdc, à l'instar des autres acteurs de la Communauté internationale. «Nous souhaitons que ce processus soit le plus transparent, le plus inclusif et le plus participatif possible. Et nous soutenons le processus électoral en Rdc pour que les élections se déroulent à la date prévue, le 23 décembre 2018. Evidemment, il y a un dialogue politique qui doit avoir lieu. Il faut que l'espace démocratique soit davantage ouvert. Donc, cela implique la participation de tous les partis politiques, et la capacité des parties de pouvoir se réunir, de pouvoir exprimer leurs idées», a enfin précisé le diplomate canadien.