Congo-Kinshasa: Ami Awards Afrika 2018 - Barbara Kanam dans la course pour le trophée

La Diva africaine, Barbara Kanam est nominée dans la catégorie de Meilleure Artiste féminine d'Afrique Centrale pour le compte d'Ami Awards 2018 (African Music Industry Awards) dont la grande soirée de remise des trophées intervient le 24 mars 2018 à Kampala, en Ouganda. Plusieurs stars régionales et sous-régionales du continent sont bel et bien en lice pour la compétition.

La République Démocratique du Congo fait également partie de cette édition 2018 qui s'annonce coriace avec des grands noms de la musique africaine. Barbara Kanam est parmi les chanteuses qui vont défendre le pays dans la catégorie musique féminine. Elle a été sélectionnée grâce à «Badi», une chanson romantique, genre rumba pure dans laquelle elle chante avec tout son cœur et son âme.

Qu'à cela ne tienne, la course ne sera pas facile pour la Diva africaine dont l'œuvre va se rivaliser avec d'autres chansons retenues cette année par les organisateurs.

Ainsi, Barbara Kanam sollicite le soutien et les votes des mélomanes congolais de Kinshasa, de la diaspora ainsi que d'autres africains qui adorent sa voix dorée.

Elle ne jure que par la couronne de la meilleure artiste féminine d'Afrique Centrale. Pour voter la chanteuse congolaise, il est recommandé de cliquer sur ce lien : www.amiawardsafrika.com/pc-nominees.

Au-delà des trophées, la patronne de Kanam Music est aussi attendue à Kampala pour agrémenter la soirée de remise des oscars Ami Awards 2018. La Diva congolaise sera en live le 24 mars 2018, sur scène avec tout son groupe.

Initialement appelée HAPA Music Awards, rappelle-t-on, les AMI Awards Afrika sont des récompenses multiculturelles lancées par Esai Schnaps, un Grand producteur américain. Elles sont remises pour honorer les artistes et musiciens africains, les différents acteurs du monde des arts, les entrepreneurs culturels et l'esprit créatif de toutes les personnes qui marquent leurs contemporains et influencent plusieurs générations à travers leur savoir-faire et leurs œuvres. L'idéal consiste à construire un pont entre les cultures africaines et le reste du monde, à renforcer la visibilité des talents africains et leur offrir de réelles opportunités.