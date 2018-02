Congo-Kinshasa: Est-ce le début ?

opinion

Les contradictions de l'heure sur la scène politique ne résultent pas, dans le fond, sur un désaccord quant à l'organisation effective des élections en décembre prochain comme l'indique le seul chronogramme électoral en vigueur.

A tout dire, elles sont dues au fait que ces joutes prennent une tournure "exclusive" d'une bonne frange de forces politiques et sociales. Car, ces dernières sentent, d'une part, qu'elles sont laissées en marge des grandes options et, de l'autre, que ces dernières n'entrent pas dans la droite ligne du cadre décrit par l'Accord de la Saint Sylvestre. Document considéré comme feuille de route pour la sortie de l'impasse politico-électorale au pays.

Autour de cet accord, justement, c'est le volet décrispation et mesure de confiance qui fait office de poignante pomme de discorde. C'est suite à ces aspects, entre autres, que le Comité Laïc de Coordination n'a de cesse d'appeler à des marches comme celle programmée prochainement pour ce dimanche 25 février. La CENCO, l'institution considérée comme inspirateur du CLC, dans sa récente déclaration parlait de l'application intégrale des dispositions de ce compromis politique qui sont "en souffrance". L'application des autres laisse à désirer mais, ce qui est fait est fait. L'Abbé Donatien N'shole, parlant au nom des Evêques catholiques en tant que Secrétaire Général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, a même balayé d'un revers de la main la pertinence de la convocation d'un troisième round des discussions pour rechercher un consensus électoral autour des prochaines élections à controverse, actuellement. Car, selon lui, et donc la CENCO, l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre de manière non sélective et sclérosée est habile à exorciser les discordes couvant et, enfin, à faire adhérer toutes les parties prenantes sur la voie des élections.

A-t-il tort ? Non, selon plusieurs. Comment le G7, l'AR et, plus loin, le Rassemblement ne pourraient-ils pas être décrispés à participer aux élections avec un retour libre des exilés politique comme Katumbi en RDC pour prendre part à la course électorale ? Comment la libération des Muyambo, Diomi, et Cie ne saurait faire cet effet ? Que dire encore... L'Udps ne serait-il pas autant que les autres partis du G7 en paix pour embarquer dans le train électoral si le dédoublement prenait fin ? Comment les opposants, même ceux qui ont les yeux rouges face à la seule évocation d'un nom d'un membre de la mouvance ne pourraient-ils pas céder aux sirènes de ces élections projetées par Corneille Nangaa et les siens pour ce 23 décembre dès lors que la Cour Constitutionnelle prend au moins le soin de scruter à la loupe la constitutionnalité des dispositions disputées de la loi électorale ? Enfin, dans un décor où ces préalables sont acquis, si la Majorité Présidentielle se déniche un dauphin en juillet 2018, qu'est-ce qui peut vraiment empêcher que le jeu démocratique se passe pour la conquête du pouvoir par les urnes ait lieu fin 2018 ? Le CLC ne cessera-t-il pas de convoquer des marches ?

Une flopée d'analystes sérieux serait d'avis que rien, dans un tel tableau, ne peut faire que la crise congolaise en putréfaction depuis fin 2016 soit atomisée après vote en décembre. Le Pouvoir de Kinshasa, depuis peu, lance des signaux pour justement décrisper. Après la vague de 17 personnes, une deuxième série a suivi hier. Même si les cas Diomi et Muyambo ne sont pas encore traités, dixit Thambwe Mwamba, l'annonce de la libération d'un proche de Katumbi en la personne de Huit Mulongo, pousse à la question de savoir est-ce le début de cette décrispation salutaire tant attendue ?