Congo-Kinshasa: Remise-reprise R. Shadary et Mova - Rendez-vous ce vendredi

Un des événements majeurs attendus dans la journée d'hier, jeudi 22 février 2018, la passation entre les Pprd Emmanuel Ramazani Shadary et Henri Mova Sakanyi à la Vice-primature en charge de l'Intérieur et Sécurité n'a pas eu lieu.

Fixée initialement à 13 heures, heure de Kinshasa, la manifestation a été décalée vers 17 heures. Mais, hélas, suite à des raisons d'ordre divers, il n'a plus été possible de voir le VPM sortant Ramazani Shadary passer le flambeau de "Patron de la sécurité intérieur" à son camarade du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie Mova Sakanyi. Pourtant, le décor était planté. Officiels, journalistes et autres citoyens soucieux de vivre l'événement étaient au rendez-vous. Les nécessités d'usage en auront décidé autrement. A présent, ladite passation est reprogrammée pour ce vendredi. L'heure sera confirmée dans la matinée.

Il s'en va tête haute

Jadis meneur du groupe parlementaire du PPRD à l'Assemblée Nationale vers cette fin sulfureuse de 2016, Emmanuel Ramazani Shadary n'a pas été ni un parachuté ni un parvenu à la Vice-primature de l'Intérieur et Sécurité. Et, durant sa gestion de ce Ministère de souveraineté, il aura eu à le prouver, disent certains de ses supporters contactés par des journalistes. Les réalisations et les défis qu'il a eu à concrétiser, d'une part, à faire face de l'autre, en seraient des preuves plus éloquentes. Qui pouvait croire à la fin du phénomène Kamuina Nsapu par une approche plus humain que militaire ? Il en est aussi le cas du conflit Twa et Bantoue dans l'espace de l'ex province du Katanga. Les exemples sont légions. Certes, des brebis galleuses de ces phénomènes regrettables persistent. Mais, il faut descendre sur terrain parler avec ceux qui ont vécu ces crises à leur sommet pour se rendre compte des pas effectués vers la normalité. C'est là un avis largement partagé par ceux qui auront çà et là à travers la République sillonné le Congo-Kinshasa dans des forums pour la paix et la réconciliation.

Des tirs contre Kinshasa à partir de la communauté internationale, Ramazani Shadary n'a pas manqué, en tant que patron de la territoriale, d'encaisser quelques flèches mouchetées. Exemples ? Les sanctions de l'UE. Et, plus récent, alors même qu'une ordonnance présidentielle signe son départ, il a, en dernière minute, était ciblé par la confédération helvétique, la Suisse. Fort de ce tableau, pour plusieurs, Ramazani Shadary ne pourrait qu'être remercié pour être appelé à d'autres fonctions. Puis, enfin, il ne sort que par la grande porte de ce périple effectué au sein du Gouvernement d'Union Nationale. Où, plus d'une fois, a-t-il démontré sa capacité à répondre aux rendez-vous d'hauteur au nom et de la Primature et de la Présidence.

Entrée inédite

Mardi 20 février, le réaménagement technique a donc porté Henri Mova Sakanyi à la tête de la sécurité intérieure de la République Démocratique du Congo. Loin d'être un homme aux mains et à la langue moites, le très idéologique Secrétaire Général du PPRD, parti phare de la famille politique du Chef de l'Etat, a des épaules jugés, par moult personnes, comme étant à la hauteur de la tâche. Certes, venu dans une période postélectorale émaillée des tensions de rue comme et autres, Mova va, désormais, chercher à imposer ses marques. Qui vivra, les saura.