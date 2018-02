Congo-Kinshasa: Église catholique - Le CLC tient au caractère pacifique de la marche du 25 février

À trois jours de l'action, l'organisateur a tenu, à travers un communiqué, à fixer l'opinion sur sa portée réelle et sur le mode opératoire à respecter scrupuleusement par les manifestants.

Les Congolais seront, le 25 février, une nouvelle fois dans la rue à l'appel du Comité laïc de coordination (CLC) qui s'illustre, depuis un certain temps, par des actions de masse tout en revendiquant l'alternance au sommet de l'État. Tirant les leçons des dernières marches qui ont dérapé en entraînant mort d'hommes sur fond d'échauffourées entre les forces de l'ordre et les manifestants, le CLC confirme néanmoins la tenue de cette procession tout en insistant sur son caractère pacifique. Dans un communiqué cosigné par trois de ses membres, en l'occurrence Isidore Ndaywel, Thierry Nlandu et Justin Okana - tous évoluant dans la clandestinité -, le CLC exhorte les fidèles catholiques ainsi que les autres personnes de bonne volonté adhérant à cette dynamique à éviter de poser tout acte susceptible d'envenimer inutilement la situation.

Aussi la population est-elle invitée « à n'accepter aucune forme de violence qui peut se traduire par des actes comme le placement des barricades, la tenue des propos violents ou des injures, le jet de pierres et autres projectiles, ou encore en posant des actes de vandalisme et en brûlant des pneus, etc. » Et de préciser qu'il s'agit d'une marche pacifique où l'on verra des manifestants marcher dans la prière, entonnant des cantiques et brandissant des chapelets, bibles, crucifix ou rameaux.

Le CLC demande, par ailleurs, aux policiers et manifestants à collaborer pour la réussite de cette action et que les uns et les autres puissent se considérer comme frères et sœurs faisant partie d'un même pays. La population ne devrait pas considérer les policiers, les militaires et autres agents des services de sécurité comme ses ennemis et vice-versa.

Rappelant la portée de cette initiative, la énième du genre après celle du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018, le CLC dit organiser la marche du 25 février « pour mettre fin à la dictature, obstacle majeur à l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées telles qu'exigées par l'Accord de la Saint-Sylvestre ». Il appelle tous ceux qui n'ont pas encore adhéré à cette dynamique « à prendre le train de la marche pour la sauvegarde de notre nation ».