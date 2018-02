Congo-Kinshasa: Vie des partis - L'ECT siège au sein du Secrétariat national de la majorité présidentielle

Le Borussia Dortmund et Michy Batshuayi affrontaient l'Atalanta Bergame ce jeudi en huitième de finale retour de… Plus »

En pareil circonstance, explique Félix Kabange Numbi, nous ne pouvons qu'être satisfaits. C'est pourquoi nous rendons hommage à l'autorité morale de la MP, le président Joseph Kabila, pour avoir accepté que l'ECT intègre le secrétariat national de la MP. Il y a cinq secrétaires nationaux et parmi eux il y a l'ECT qui fait partie. Le ministre Félix Kabange a loué les qualités du député Gaspard Muntokole. « Il est parmi les cadres intègres, loyaux, valeureux de la MP. C'est pourquoi nous n'avons aucun doute qu'il va servir la MP avec tout son savoir et son savoir-faire... »

L'élu de Bukama dans la province du Haut-Lomami, Gaspard Muntokole, s'est dit satisfait et promet de tout faire pour que les instructions qui lui seront données soient exécutées avec grande satisfaction. « Je mettrai toutes mes énergies pour accomplir la mission qui m'est confiée au regard des statuts régissant notre plate-forme et je pense que la tâche sera accomplie avec efficacité... », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Ensemble avec les membres de mon parti politique à coté de mon autorité morale, je suis satisfait. C'est une grande joie, une allégresse que nous partageons pour avoir obtenu ce poste au sein de la majorité présidentielle. Je remercie le Bon Dieu qui a voulu que je sois nommé. Au nom de mon parti politique, je tiens à dire merci à l'autorité morale de la MP pour avoir pensé à l'ECT, en nous accordant ce poste important. Je remercie aussi l'autorité morale de mon parti pour ses efforts pour que ce parti aille toujours de l'avant... » Pour sa part, l'autorité morale de l'ECT, Félix Kabange Numbi, qui n'a pas caché sa satisfaction de voir son parti intégrer le secrétariat national de la MP promet loyauté et fidélité à l'autorité morale de cette plate-forme.

L'heureux nominé a été présenté, le 22 février, au secrétaire général de la majorité présidentielle (MP), Aubin Minaku, par le secrétaire général adjoint de ladite plate-forme, Joseph Kokonyangi. C'était en présence de l'autorité morale de l'ECT et membre du bureau politique de la majorité présidentielle, Félix Kabange Numbi, des cadres et autres membres de ce parti.

L'Éveil de la conscience pour le travail et le développement (ECT), parti du ministre de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi, est désormais au secrétariat national de la majorité présidentielle.

