Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le Venezuela et le pays disposés à diversifier leur partenariat

Les deux parties ont exprimé cette volonté, le 22 février, à la faveur d'un large échange de vue à Brazzaville entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, et son homologue vénézuélien, Jorge Arreaza, en séjour dans la capitale congolaise.

« Nous voulons renforcer tous nos projets au Congo et fixer d'autres domaines de coopération », a indiqué le chef de la diplomatie vénézuélienne, à l'issue de la rencontre. « Nous avons parlé non seulement de l'énergie, des mines, mais aussi du social, de l'éducation, la santé, la culture, et voulons que les étudiants congolais aillent étudier au Venezuela », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le secteur de l'éducation, Jorge Arreaza, qui était en compagnie de l'ambassadeur du Venezuela au Congo, Norma Borges, a dit que les autorités de Caracas souhaitent que les étudiants congolais aillent étudier au Venezuela, même s'il y a des groupes qui apprennent déjà l'espagnol au Congo. « Au Venezuela, il n' y a pas mal d'étudiants et près de cinq cents étudiants africains ont eu leurs diplômes. Nous voulons qu'il y a également des Congolais qui soient diplômés des écoles et autres universités vénézuéliennes. Des Vénézuéliens doivent également venir au Congo - étudiants, ingénieurs, médecins, pour renforcer et complémenter notre économie ». « Ce qui est fondamental concernant la coopération sud-sud », a-t-il estimé.

Le ministre Jean-Claude Gakosso a, pour sa part, donné la position du Congo au sujet de la situation qui prévaut au Venezuela. « Notre point de vue est invariable. Il faut laisser aux peuples eux-mêmes de décider de leur destin. Nous n'avons pas à imposer au peuple le chemin à suivre. », a-t-il déclaré. Le chef de la diplomatie congolaise a ajouté : « Nous respectons les choix qui sont faits ailleurs, et nous souhaitons également que les grandes nations ou d'autres respectent aussi les choix que nous faisons en toute indépendance et en toute liberté ».

Evoquant la question de la coopération économique, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que les deux pays « ont tout à gagner (... ) en développant une coopération qui soit mutuellement avantageuse », puisque le Venezuela est un grand pays producteur de pétrole, dont le sol regorge beaucoup de minerais.