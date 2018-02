Congo-Brazzaville: Coopération militaire - Les Etats-Unis et le pays veulent améliorer leurs relations

Diables rouges et Congolais de la diaspora seront sur le pont ce week-end, avec quelques matchs à suivre comme le… Plus »

Accompagnés de plusieurs autorités militaires congolaises, les officiers généraux américains ont fait la ronde de plusieurs structures militaire et civile, entre autres, l'Académie militaire Marien- Ngouabi, le Centre international de conférence de Kintélé et la Case de Gaulle. À l'Académie militaire, après la présentation de la structure de l'Enver par les responsables de cet établissemnt à base d'un diapo, suivie de la signature du livre d'or, la délégation des officiers généraux américains a visité les installations de cette école.

Au cours de leur entretien, il a évoqué le programme Cap Stone, un programme initié par le Congrès américain qui consiste à rassembler les intelligences sur les questions de sécurité afin d'être sûr que les nouveaux généraux sont bien conscients de leurs responsabilités, des relations et des enjeux en place dans les régions où ils iront travailler, avant de prendre leurs fonctions. « Ce sont là de nouveaux généraux qui vont travailler sur les relations des Etats-Unis, soit avec l'Afrique, soit aux Etats-Unis, ou en Allemagne où nous avons un siège. L'Afrique par sa démocratie est un environnement très important. Il est donc important de connaître les questions continentales africaines et nationales de chaque pays », a précisé John Paxton.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.