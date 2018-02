Congo-Kinshasa: CAN U20 - Éric Tshibasu présélectionne cinquante-huit joueurs

Cinquante-huit jeunes joueurs ont été retenus dans la présélection d'Éric Tshibasu, sélectionneur des Léopards U20, en prévision des éliminatoires en trois tours de la Coupe d'Afrique des nations juniors prévue pour 2019 au Niger.

La RDC prendra part aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football de moins de vingt ans. La phase finale se déroulera au Niger en 2019. Mais les jeunes Léopards de la RDC débutent les éliminatoires le 1er avril 2018 à Dar Es-Salam contre les Taifa Stars de la Tanzanie, avant le match retour deux semaines plus tard au stade des Martyrs de Kinshasa. À cet effet, le sélectionneur principal des Léopards de moins de 20 ans, Éric Tshibasu Ike, a rendu publique une liste de cinquante-huit présélectionnés. Cette « longue » liste, a-t-il dit, va servir de base de données durant ces éliminatoires à trois tours. «Ce n'est pas énorme, c'est juste une présélection. Avant le match de la Tanzanie, il y aura une liste de vingt-huit qui sera puisée dans les cinquante-huit pour la préparation et dix-huit pour le match», a signifié l'ancien coach du FC Renaissance du Congo actuellement à la tête de la sélection football juniors de la RDC.

Les joueurs présélectionnés sont Luyambula Ngemba (Dortmund/Allemagne), Mubobo Israël (Ecofoot Katumbi), Nathan Mobaelwa Salumu (AC Ujana), Sébastien Fwakwingi (Mouscron/Belgique), Tshimanga Ramazani (Ague FC), Mawawu Othnel (AC Kuya), Chadrack Longomo (TP Les Anges), Mardoché Ebene (Héritage), Héritier Ideda Ngura (KAF), Alex Limande Bin Limande (Royal SCK), Jonathan Bwanga (AC UJana), Steve Ebwela (As Dauphin Noir, Bonaventure Mbuka (As Maniema Union), Alexy Banza (KFA), Henock Mangindula (OCK), Jérémie Ngakia (Westham/Angleterre), Glody Mukuna (Dijon/France), Gédéon Thiabuiye (Châteauroux/France), Bryan Kalonji (Impact Montréal/Canada), Joy Mukuna (Watford/Angleterre).

Il y a également Masikini Baptista (MK (Kinshasa), Plamedie Nsingi (Royal SCK), Miché Kadiwaku (TPLes Anges), Mutayiya Malongo Sadock (JS Tshangu), Tesera Georges Anthonio (AC Ujana), Kiso Mbo (AS Mabuilu), Fiston Bwabwa (US Tshinkunku), Galvani Nkanga (FC MK), Rabbi Mayombo (CS Bon Bosco), Éric Kambale (AS Dauphin Noir), Jay Mingi (Westham/Angleterre), Emmanuel Longelo (Westham/Angleterre), Rosaire Longelo (Westham/Angleterre), Jonathan Bumbu (Lille/France), Basiala Agé (As Maniema Union), Bensaula Numbi (AC UJana), Beverly Makangila (Lupopo), Kiso Mpia (AS Mabuilu), Andy Luzayamo (AC New Bel'or), Michée Ngalina Nzomba (Philadelphia FC/USA), Jonathan Ifasso Ifunga (As Dauphin Noir).

Enfin, Éric Tshibasu a retenu dans sa présélection Jonathan Lyani Bishweka (Brighton FC/Angleterre), Nelson Balongo Lisondja (Boavista/Portugal), Valdo Empele (AC Ujana), Bola Lobota Manu (DC Motema Pembe), Moïse Kaniki (Cs Don Bosco), Jephte Kitambala Bola (JSK), Jackson Muleka (TP Mazembe), Eusebio Mbaki (CS Don Dosco), David Moke (Nantes/France), Kevin Bemanga Balongo (San Roque de Lepe/Espagne), Denis Mbayi (Bayer Leverkusen/Allemagne), Taylor Luvambu (Nantes/France), Chrisnovic N'sa (Impact Montréal/Canada), Darly Nlandu (Lille/France), Mani Anno Bangu (AS V.Club), Prince Kasongo (TP Mazembe) et Ismaël Ngedi Lukoki (RC Genk/Belgique).