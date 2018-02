Diables rouges et Congolais de la diaspora seront sur le pont ce week-end, avec quelques matchs à suivre comme le… Plus »

En sortant, c'est un sentiment de répulsion voire de révolte qui l'avait assailli au regard des conditions infrahumaines dans lesquelles ont voyagé les six compatriotes. À en croire la ministre qui en faisait la description à la presse, ces personnes « sont arrivés menottés, enchaînés aux chevilles et au niveau de hanches comme des esclaves ». Ils ont été obligés, a-t-elle ajouté, « de porter des couches pour qu'ils ne puissent pas se lever pour aller aux toilettes ». Pour la ministre des droits humains, le traitement infligé à ces compatriotes est simplement inadmissible, raison pour laquelle elle a décidé, séance tenante, qu'ils soient retournés d'où ils sont venus. « (...) Nous avons refusé d'accueillir ces Congolais et avons décidé de renvoyer l'avion qui est reparti avec ses passagers », a-t-elle indiqué. Toutefois, a-t-elle souligné, le gouvernement reste disposé à appliquer l'accord signé entre les deux pays dans le « strict respect de la dignité des congolais expulsés des pays tiers ».

Six Congolais et deux Zambiens expulsés par Washington ont atterri à l'aéroport international de Ndjili le 21 février. Ils n'ont pas mis pied à terre. À peine arrivés, ils ont été renvoyés sur instruction de la ministre des Droits humains qui protestait contre la manière dont ces compatriotes ont été expulsés du pays de Donald Trump. Marie Ange Mushobekwa, qui s'est retrouvée sur le site aéroportuaire à l'atterrissage du Jet immatriculé « N 7176S » transportant à son bord les sujets jugés indésirables, a été la première à monter dans l'avion en compagnie du responsable de la Direction générale de migration (DGM). Elle se devait d'enquérir au préalable de la situation des expulsés avant de prendre une quelconque décision.

