Congo-Brazzaville: Finances - Les agents des impôts lancent un préavis de grève

Les travailleurs évoluant à la Direction générale des impôts et des domaines (DGID) ont lancé un préavis de grève de sept jours à compter du 21 février jusqu'au 1er mars 2018.

Dans un document cosigné par les secrétaires généraux de la coordination du collège des syndicats de la DGID et de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), ces derniers réclament le paiement des primes d'incitation (neuf mois) et de rendement (2013, 2014 et 2015).

Ils soulignent la non-mise en place d'une commission de travail devant regrouper le cabinet du ministre des Finances, la direction générale du Trésor, la DGID et le collège des syndicats des impôts « pour faire le point des rétrocessions des pénalités 2016 et 2017 et la lumière sur les deux milliards 800 millions rétrocédés à la DGID ».

Par ailleurs, les agents des impôts déplorent le refus, par la tutelle et la DGID, de dialoguer avec leurs représentants syndicaux, de même que « la création d'un syndicat parallèle à la DGID pendant la période des négociations visant à affaiblir les efforts de la coordination ».

Le système fiscal congolais a été institué en 1960. La moyenne mensuelle des recettes fiscales se situe autour de soixante-huit milliards en 2015 et de cinquante-six milliards de francs CFA en 2017.

Les recettes fiscales occupent une place importante dans les ressources budgétaires de l'Etat, surtout au moment où le pays traverse une crise économique et financière délicate, due à la chute du prix de baril de pétrole sur le marché mondial.