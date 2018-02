Congo-Brazzaville: Vodacom Ligue 1/zone ouest - Rangers lamine Molunge, RCK domine Nord Sport

Dans le cadre de la 16e journée de la zone de développement ouest du 23e championnat national de football organisé par la Ligue nationale de football (Linafoot), l'AC Rangers de Kinshasa a balayé, le 20 février, au stade Tata Raphaël de Kinshasa le TP Molunge de Mbandaka par la marque de quatre buts à zéro.

Bossu Nzali a été le grand bourreau de Molunge. Il a signé un hatrick (triplé) au cours de cette partie, notamment à la 7e, 53e et 86e minute. Et Bongwalanga Lofinda a, pour sa part, inscrit le deuxième but des protégés du président Lambert Osango à la 43e minute. AC Rangers est troisième au classement avec désormais 35 points, devant Dragons/Bilima (21 points) battu le mercredi par Daring Club Motema Pembe (0-1). Molunge est cinquième avec 17 points.

En deuxième match ce même mardi au stade Tata Raphaël, le Racing club de Kinshasa (RCK) a nettement battu la formation de Nord Sport de Matadi par trois buts à un. Nganga Nsenga (2e minute), Kiala Keva (12e minute) et Masamba Kiese (70e minute) ont été les buteurs du club entraîné depuis par le tandem Kiki Makengele et Dabusu. Nord Sport a sauvé l'honneur par l'entremise de Panzu Glody, buteur à la 59e minute). Racing Club de Kinshasa compte 13 points, alors que Nord Sport est la lanterne rouge avec six points.