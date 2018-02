Congo-Brazzaville: Autorité de régulation des marchés - Le personnel réclame deux mois de salaire impayé

Le retard non justifié de leur rémunération a été évoqué le 22 février, dans le communiqué final sanctionnant les travaux de l'assemblée générale dirigée par le président du collectif des délégués du personnel de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), Armel Ibara Koumou Dzo.

Les agents ont exigé le paiement en urgence des arriérés des mois de janvier et février 2018. Ils recommandent l'audit organisationnel et financier de l'ARMP en accédant à ses comptes domiciliés dans les différentes banques du pays et la mise en place par la Primature d'une commission spéciale d'experts, élargie à la présidence de la République en vue du renouvellement de l'institution dont les mandats ont déjà expiré.

D'après le collectif, le personnel est sous réserve et s'abstient de tout mouvement de grève, au regard de la conjoncture socio-économique et politique du Congo. Cependant, la non prise en compte de leurs recommandations le conduira auprès de la présidence de la République, explique le communiqué.

L'ordre du jour a porté sur six points dont l'examen de la situation des arriérés de salaire des mois de janvier et bientôt février, les réclamations essentielles du personnel transmises à la direction générale depuis 2013 ainsi que les divers.

A l'examen du point portant sur les réclamations essentielles du personnel transmises à la direction générale depuis 2013, le personnel a souligné que tous les problèmes posés n'ont jamais trouvé gain de cause.

Les agents de l'ARMP sont confrontés aux problèmes de manque de bulletin de salaire depuis près de sept ans, et de retrait non justifié des indemnités des fonctionnaires en détachement à l'ARMP chaque mois.

La non affiliation de certains agents à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). « Depuis une année et demie, le personnel constate que les prélèvements systématiques sans discontinuité des cotisations sur chaque agent s'effectuent, mais ne sont pas reversées à la CNSS. A ce jour, ces arriérés relatifs aux impayés de cotisations par l'ARMP, d'octobre à décembre 2016 et de janvier 2017 à février 2018, s'élève à 80.235.005 FCFA », indiquent-ils.

Autres problèmes : le manque d'internet, le manque d'information depuis 2015, sur les suites judiciaires de l'affaire opposant le ministère public et l'Etat congolais pour le détournement de près d'un milliard FCFA au préjudice de l'ARMP, la non-participation des délégués du personnel aux sessions du conseil de régulation, le manque de transparence dans la gestion de la redevance des marchés passés par le Comité d'organisation des 11e jeux africains payés à l'ARMP en 2015, au titre des marchés du Coja, soit 190 419 618 FCFA et bien d'autres.