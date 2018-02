Ile Maurice: L'Economic Development Board cherche talent mauricien

Du reste, la constitution de la MITIA a été amendée afin d'accueillir les startup et les petites et moyennes entreprises.

«Nous avons créé une petite équipe pour entamer de manière embryonnaire la planification économique stratégique. Nous recherchons quelqu'un pour occuper les fonctions de Head of Strategic Economic Planning», indique le Chairman de l'EDB, Charles Cartier. Il intervenait hier, jeudi 22 février, à l'issue de l'assemblé générale de la Mauritius Information and Technology Industry Association (MITIA).

