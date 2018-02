Congo-Kinshasa: Pas de libération pour les prisonniers Diomi et Muyambo

Le Borussia Dortmund et Michy Batshuayi affrontaient l'Atalanta Bergame ce jeudi en huitième de finale retour de… Plus »

Le ministre de la Justice n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Pour Alexis Thambwe Mwamba, Eugène Diomi Ndongala et Jean-Claude Muyambo ne peuvent pas bénéficier des mesures de décrispation politique convenues dans le cadre de l'accord de la Cenco : « Ce sont des droits communs. Si nous libérons l'un, il faut pouvoir libérer tous les autres prisonniers qui ont été condamnés pour les mêmes faits. Et ça, ça serait justice. Ce dossier de monsieur Diomi, et le dossier de M. Muyambo ont été examinés à plusieurs reprises. La commission est arrivée aux conclusions qu'ils ne sont pas libérables. Ni aujourd'hui, ni demain », a déclaré le ministre au cours d'un point de presse.

Décrispation politique en RDC : Eugène Diomi et Jean-Claude Muyambo ne peuvent pas être libérés, déclare le ministre de la Justice. Alexis Thambwe Mwamba a signé jeudi 22 février un arrêté de libération conditionnelle pour le directeur de cabinet de Moïse Katumbi et un autre arrêté concerne une trentaine de prisonniers.

