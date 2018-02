Cote d'Ivoire: Arts Expositions - L'art contemporain africain débarque à Marrakech

Sur le même concept, cette première édition qui investit le prestigieux hôtel de La Mamounia est une version plus réduite avec seulement 17 galeries triées sur le volet par un comité.

Lancée à Londres, puis à New York, la foire 1-54 dédiée à la promotion de l'art contemporain d'Afrique et de la diaspora s'exporte au Maroc les 24 et 25 février, dans le luxueux écrin de la Mamounia, avec l'espoir de développer ce nouveau marché très prometteur.

Est-ce qu'il y a un marché au Maroc et, plus précisément à Marrakech, destination attirant de plus en plus de collectionneurs de tous horizons? C'est en tout cas ce que croit la Marocaine Touria El Glaoui, fille de l'artiste Hassan El Glaoui, fondatrice de cette foire qui a déjà réalisé ses promesses à Londres puis à New York, pendant la semaine de la Frieze Art Fair, autre grande manifestation d'art contemporain.

L'édition londonienne qui a fêté ses cinq ans (42 exposants) se tient en octobre, à Somerset House, sur les bords de la Tamise. Celle new-yorkaise lancée il y a trois ans (25 marchands) est installée dans une ancienne usine de fer et de brique à Brooklyn. En quelques années, toutes deux sont devenues un tremplin pour les galeries qui défendent les artistes du continent africain - et de la diaspora - et veulent leur donner une audience internationale. Le nom 1-54, fait référence aux 54 pays constituant le continent africain.

Sur le même concept, cette première édition qui investit le prestigieux hôtel de La Mamounia est une version plus réduite avec seulement 17 galeries triées sur le volet par un comité. Certaines font déjà Londres et New York. D'autres tentent l'aventure comme Yossi Milo ou Blain Southern. «Hormis les collectionneurs classiques marocains, la ville est pleine d'amateurs francophones, estime Touria El Glaoui, et nous avons 2000 Vip venant de l'étranger, tous impatients de découvrir aussi de nouveaux lieux d'art contemporain comme la galerie installée dans l'ancien comptoir des Mines qui accueille des artistes en résidence ou LE 18 et Riad Yima». Lire la suite.