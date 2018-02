Cote d'Ivoire: Promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire - Les Etats Unis s'allient au secteur privé

Pour ce programme d'une durée de trois ans, l'USAID a alloué plus de 360 millions de francs CFA (690.498 dollars américains) auxquels s'ajoute une contribution de ESP qui s'élève à environ 427 millions de francs CFA (810.870 dollars américains).

Promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire : Les Etats Unis s'allient au secteur privé

L'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) a le plaisir d'annoncer la signature d'un nouvel accord de partenariat avec l'entreprise Entrepreneurial Solutions Partners (ESP) pour la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) en Côte d'Ivoire. Signé le 07 février 2018, ce partenariat public-privé, dénommé en français Programme USAID pour le renforcement de capacités des PME, créera environ 2500 emplois, dont 1500 dans les zones rurales. Il vise à révolutionner l'entreprenariat en suscitant une génération de jeunes et de femmes leaders.

Pour ce programme d'une durée de trois ans, l'USAID a alloué plus de 360 millions de francs CFA (690.498 dollars américains) auxquels s'ajoute une contribution de ESP qui s'élève à environ 427 millions de francs CFA (810.870 dollars américains). Avec l'appui de ses partenaires Experts Comptables Réunis et Kaizen Institute, ESP apportera une assistance technique qui aidera les 20 PME sélectionnées à comprendre la structure comptable et financière, la stratégie de croissance et les opérations et le processus de mise à niveau. Ces outils seront appliqués dans la gestion quotidienne de leurs affaires. Alors que la Côte d'Ivoire cherche à consolider la paix, ces champions nationaux sont le chaînon manquant pour inspirer une génération de jeunes et de femmes.

Le Directeur Pays de l'USAID, Monsieur Jeff Bryan s'est félicité de cette nouvelle initiative qui traduit les valeurs du peuple américain. Pour lui, le but de l'assistance de l'USAID est de susciter une croissance économique inclusive et de créer des opportunités de revenus durables de sorte qu'à terme, la présence de l'USAID ne soit plus nécessaire en Côte d'Ivoire. "Nous nous réjouissons de ce partenariat avec une équipe de jeunes ivoiriens et africains qui participera au bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire" a-t-il déclaré.

La contribution susmentionnée fait partie d'une assistance globale d'un montant de $380 million (201.4 milliards de FCFA) fournie par le gouvernement des États-Unis d'Amérique au cours de l'année budgétaire 2017 et répond à quatre priorités: la bonne gouvernance, la croissance économique et inclusive, l'amélioration du système de santé et la réforme du secteur de sécurité.

A travers l'USAID, le Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC), du Département de la Défense, le Département d'Etat, le Millennium Challenge Corporation (MCC), l'Overseas Private Investment Corporation (OPIC) ainsi que d'autres agences, les Etats-Unis travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour soutenir son objectif de devenir un pays émergent à l'horizon 2020.

Source : Ambassade des Etats Unis en Côte d'Ivoire