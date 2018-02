Cote d'Ivoire: Projet sportif en Afrique - Macron associe Drogba à un projet d'un budget de 10 milliards Fcfa

Cette plateforme sera pilotée par l'Agence française de développement (Afd) et la Banque africaine de développement (Bad), ajoute notre source.Pour Didier Drogba, « le football est très puissant, parce qu'il permet de rassembler et d'unir les peuples ». Réagissant Gianni Infantino dit être « fier de faire partie de ce projet ». Les détails sur la date du lancement et les pays qui en bénéficieront n'ont pas été livrés.

M. Emmanuel Macron a annoncé à l'Ivoirien et aux autres hôtes son soutien pour un projet sportif en Afrique qui sera doté d'un financement de près de 10 milliards de Fcfa. Car pour le Chef de l'Etat français, le sport peut être « un vecteur fort et dynamique » pour le continent.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.