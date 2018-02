Cote d'Ivoire: Pénurie d'eau à Zuénoula - Le quartier Résidentiel doté d'un château d'eau de 4000 litres

L'eau, source de vie se fait rare dans certains quartiers de la ville de Zuénoula. La situation qui dure des années est plus alarmante pendant la saison sèche.

Pour avoir ce liquide précieux de façon permanente, la direction du Collège Le Savoir de Zuénoula, vient de réaliser un château d'eau.

Les travaux de cet ouvrage qui ont démarré en octobre 2017 ont pris fin le 9 novembre. En attendant son inauguration, l'infrastructure a été présentée aux initiateurs de ce projet le 19 février 2017, lors d'une visite des installations.

Selon les techniciens qui ont réalisé l'ouvrage, il a fallu faire un forage de 110 mètres de profondeur pour trouver la meilleure qualité d'eau logée dans du granite. Concernant le système de pompage, l'équipement est muni d'une pompe 0,75 avec un flotteur électrique fonctionnant en relais de façon permanente. Le réservoir du château a une capacité de 4 m3 soit, 4000 litres d'eau disponible à tout moment. Il a été entreposé sur un bâtiment R+2 situé dans ledit collège, au quartier Résidentiel.

« Notre objectif est de mettre l'eau de façon permanente à la disposition des élèves, enseignants et personnel administratif de l'établissement. En plus de leurs divers besoins, l'eau est facteur d'hygiène. Sa disponibilité permanente éloigne des maladies contractées par exemple dans les toilettes », a expliqué Compaoré Vincent, gérant de l'établissement. Par ailleurs, il a ajouté que ce château est une œuvre sociale car, désormais, les populations riveraines peuvent venir s'en procurer, en tout temps, pour leurs besoins. « Nous ne parcourons plus des kilomètres pour avoir de l'eau », se réjouit un groupe de femmes venu se servir.

Il faut signaler que le liquide précieux ne coule plus dans les ménages de la ville. Les quartiers les plus touchés sont Aviation, Résidentiel, Lycée, Mission... . et leurs extensions. Cela cause d'énormes désagréments par exemple dans les réceptifs hôteliers.