Ile Maurice: Fraude à la Barclays Bank - Reconnu coupable, Chandra Dip ne veut pas aller en prison

Or, l'avocat du Parquet, Me Nithiraj Busnathsingh, a fait remarquer que les accusés n'ont pas démontré de remords. Il souligne, par ailleurs, que la Cour doit prendre en considération le «seriousness» de cette affaire. «Il faut considérer le montant de la fraude. Une peine d'emprisonnement est appropriée pour les trois accusés», insiste l'homme de loi.

Idem pour Me Kahpeeldev Raghunundun, qui représente Mahmad Aumeerally. Il demande également que la Cour inflige une amende à son client. Reconnu coupable sous deux accusations de blanchiment d'argent et de complot, Mahmad Aumeerally avance qu'il a ses parents âgés sous sa responsabilité.

Appelé à la barre, Chitranjun Hauroo, reconnu coupable sous deux accusations de blanchiment d'argent et de complot, a, lui, indiqué qu'il est un homme marié et a un fils. Raison pour laquelle son avocat, Me Avinesh Dayal, veut que la Cour de lui infliger une amende.

