Ile Maurice: Grande-Bretagne - Nouvelle vente aux enchères d'un os de dodo

Emmanuel Richon se dit attristé que tout cela se déroule sans que le gouvernement mauricien daigne lever le petit doigt. Au ministère des Arts et de la culture, on avance qu'«on n'était pas au courant de la vente de la semaine dernière».

L'acheteur a tenu à rester anonyme. Emmanuel Richon, conservateur du Blue Penny Museum et auteur de l'ouvrage Le réveil du dodo, s'indigne de cette nouvelle vente. Il souligne que depuis 2013, «cinq ventes ont eu lieu dans la région de Londres, mais il n'y en a eu aucune entre 1934 à 2013. Comment expliquer cette soudaine avalanche de ventes en si peu de temps et dans la même région ?»

3 800 livres sterling, soit environ Rs 178 600. C'est le prix de vente d'un os de dodo (NdlR, le fémur), vendu aux enchères, rapporte le site BBC News. Bien plus que la somme attendue, est-il indiqué. C'était lors d'une vente intitulée Out of the Ordinary, organisée par Sworders Fine Art Auctioneers, à Stansted Mountfitchet dans l'Essex, le vendredi 13 février.

