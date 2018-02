Cote d'Ivoire: Sénatoriale le 24 mars - Des partis de l'opposition disent non !

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Ahipeaud Martial, président de l'Union pour le développement et des libertés (Udl) qui a parlé au nom de ce cette coalition, lors d'un point de presse au siège du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Rpp) à Cocody, a exprimé son désaccord quant à l'organisation de ce scrutin prévue le 24 mars. Justifiant sa position, le conférencier a soutenu que la prise de l'ordonnance en Conseil des ministres annonçant l'organisation de cette élection ne s'est pas faite conformément à la Constitution. « Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 90 de la loi n°2016-886 portant Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d'éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de vacance de siège de député ou de sénateur. C'est donc au législateur qu'il revient d'organiser le Sénat par l'effet d'une loi organique », a-t-il précisé.

