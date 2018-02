Cote d'Ivoire: Fléaux migratoires - Le ministre malien de l'Emploi appelle à une réponse régionale

Maouloud Ben Katra, ministre malien de l'Emploi et de la Formation professionnelle a été reçu en audience, mercredi 21 février, par le ministre Sidi Touré à son cabinet au Plateau.

La solution à la migration clandestine et illégale des jeunes Africains vers l'Europe, qui trouvent la mort par centaines dans le désert libyen et la méditerranée, se trouve, de l'avis de Maouloud Ben Katra, « dans une approche régionale du sujet ». Pour le ministre malien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il faut que tous les ministres de la sous-région se retrouvent pour débattre de la problématique afin de trouver une réponse définitive à l'immigration. Il a exprimé sa vision au sortir d'une audience que lui a accordée hier, à son cabinet au Plateau, son homologue ivoirien de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique, Sidi Touré.

« Il s'agit surtout d'inciter davantage les jeunes à avoir l'esprit d'entreprise, à être des entrepreneurs. Parce que l'État-providence n'existe plus (... ). Nous avons l'agriculture, l'élevage, la pêche... Pourquoi ne pas orienter les jeunes vers ces secteurs d'activités », a suggéré Maouloud Ben Katra.

Les échanges entre l'émissaire malien et son hôte ont également porté sur un projet de coopération ayant trait à l'employabilité des jeunes. « J'ai rendu une visite de courtoisie au ministre Sidi Touré pour m'entretenir avec lui de l'expérience de la République sœur de Côte d'Ivoire en matière d'insertion professionnelle des jeunes », a fait savoir le ministre malien. Soulignant que la rencontre a été fructueuse au regard de la convergence des idées vers une politique plus globale et inclusive de résolution pérenne de la problématique de l'emploi des jeunes.