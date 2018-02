Togo: Reprise du dialogue inter-togolais en présence du président du Ghana

Les préliminaires du dialogue inter-togolais reprennent ce vendredi 23 février dans l'après-midi, à Lomé, après une suspension au soir de la première journée des discussions. Les travaux reprendront là où ils ont été laissés lundi soir dernier.

Le dialogue est toujours dans les préliminaires et les travaux reprendront en début d'après-midi ce vendredi, selon l'ambassadeur du Ghana, Daniel Osséi.

Depuis l'ouverture des discussions, 41 personnes ont pu bénéficier de la grâce présidentielle et recouvrer leur liberté.

D'autres mesures, selon la coalition de l'opposition, sont encore en suspens.

Les deux parties évalueront les premières mesures d'apaisement et de confiance avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder les questions de fond comme, entre autres, le retour à la version originelle de la constitution de 1992, les implications de cette constitution, les réformes électorales, etc.

Nous sommes en train de suivre les mesures, nous en ferons une évaluation dès la reprise vendredi parce que ces mesures constituent des questions majeures pour la population, déclare Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition d'opposition.

Pour Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique et du Travail et proche du président togolais, « c'est toujours avec optimisme et confiance que nous reprendrons les discussions croyant en la capacité des acteurs de se surpasser pour trouver des solutions qui avantagent le Togo tout entier ».

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur au dialogue, est attendu à Lomé, ce vendredi midi, peu avant la reprise des discussions.