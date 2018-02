Congo-Kinshasa: Marche du CLC du 25 février - Des jeunes leaders du PPRD contre-attaquent !

Le Borussia Dortmund et Michy Batshuayi affrontaient l'Atalanta Bergame ce jeudi en huitième de finale retour de… Plus »

Alors, dans le même communiqué, les jeunes leaders du parti cher à Joseph Kabila dénoncent avec la dernière énergie, le comportement des responsables de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social qu'ils qualifient d'anti- patriotiques. Car, d'après eux, les dirigeants de ce parti de l'opposition instrumentalisent l'église catholique et incitent les chrétiens au soulèvement.

Les jeunes de cette structure se plaignent du fait que le Comité Laïc de Coordination n'organise plus les messes dominicales mais plutôt, des marches pacifiques au lieu de la prière. Ceci est soutenu par les prêtres. Le communiqué lancé dernièrement par cette structure via son président Papy Pungu, laisse entendre que ces jeunes leaders veulent travailler le dimanche 25 février prochain aux côtés de la Police Nationale Congolaise pour contre-attaquer la marche du CLC.

En effet, les jeunes leaders du PPRD annoncent plutôt leur participation à toutes les messes qui seront organisées sur l'étendue de la capitale le dimanche 25 février prochain. Cette initiative est prise dans le but de prier pour la nation et faire échouer tous les plans de l'ennemi de la République Démocratique du Congo et du peuple congolais, ce qu'ils qualifient, eux-mêmes, comme « plans machiavéliques ».

