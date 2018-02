Le Borussia Dortmund et Michy Batshuayi affrontaient l'Atalanta Bergame ce jeudi en huitième de finale retour de… Plus »

A Kinshasa, des nombreux professeurs et auteurs ont échangé avec le public en la salle du spectacle du Centre Wallonie Bruxelles en vue de discerner dans la mesure du possible de porter encore très haut la littérature congolaise. Charles Djungu, Crispin Malubungi, Richard Ali ainsi que le responsable de l'édition Mabiki, tous à l'unanimité, ont été d'accord pour la promotion de la diversité linguistique en RDC.

Cette situation freine l'épanouissement des langues locales. De toute façon, il est temps de rappeler à tout un chacun de multiplier des efforts et de s'engager dans l'organisation en matière de défense et de promotion des langues maternelles, pour le bien-être de la culture congolaise.

Tous les violons se sont accordés, les amoureux de la littérature congolaise ont fumé le calumet de la paix, de l'amour et de l'unité tout autour d'une seule et unique vision, à savoir : celle de promouvoir les langues de chez nous (congolaises), au détriment de celles qui, généralement, sont appelées "internationales ". Ces dernières, d'ailleurs, continuent à gagner de plus en plus du terrain au détriment de lingala, swahili, Kikongo ou Tshiluba. Cela s'illustre clairement du faite que les parents congolais ne permettent plus à leurs progénitures d'apprendre les langues locales, compte tenu de la mondialisation actuelle.

