Congo-Kinshasa: Matinée politique - MSC - Laurent Batumona mobilise pour la marche de ce dimanche !

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement a organisé, du 22 au 23 février 2018 à Kinshasa, une Session extraordinaire du Conseil Politique National élargi aux organes nationaux pour examiner la situation politique de l'heure en RDC.

La nécessité de convoquer le Conseil politique national se faisait déjà sentir au niveau du Parti de Laurent Batumona afin de réfléchir sur les voies et moyens d'adopter une position commune au sujet des évènements politiques en cours en RDC. Ils ont, au cours de cette session, examiné entre autres, la position prise par les Evêques catholiques lors de l'Assemblée plénière de la CENCO, la structure qui a facilité la signature de l'Accord dit de la Saint Sylvestre, sur l'application intégrale de cet accord politique signé le 31 décembre 2016 et, en particulier le chapitre sur la décrispation politique et l'arrangement particulier, la loi électorale, la machine à voter et l'appel du Comité Laïc de Coordination à la marche pacifique du dimanche 25 février 2018 .

Sur la table, il a été question de scruter aussi la loi électorale dont certaines dispositions semblent enfreindre la Constitution. L'introduction dans le processus électoral de la machine à voter, du seuil de représentativité sont là des éléments qui sont passés au peigne fin de réflexions et débats. Pour le MSC, il sera difficile d'aller aux élections si tous les préalables ne sont pas réunis. Les participants ont élevé la voix pour que l'audit financier et du Fichier électoral soit fait dans la transparence.

A l'issue de cette session extraordinaire du MSC, le Conseil Politique National a adopté un point de vue commun sur des sujets qui ont été débattu en plénière. Il s'agit de la déclaration de la Cenco, de la machine à voter, de la loi électorale et de la marche du 25 février 2018 programmée par le Comite Laïc de Coordination.

S'agissant de la déclaration de la Cenco, le MSC soutient sans réserve la position des Evêques sur l'application intégrale de l'esprit de l'Accord de la Saint Sylvestre. A propos de la loi électorale, le MSC a estimé que sur le terrain de football, il est indécent de modifier les règles de jeux pendant la compétition. Selon le Parti cher à Laurent Batumona, le régime en place doit divulguer le péché de la loi votée en 2015 par le Vice-premier Ministre Evariste Boshab. Ainsi, les participants ont appelé au sens patriotique les éminences grises de la Cour Constitutionnelle pour déclarer cette loi anticonstitutionnelle en ce qu'elle viole les dispositions de la constitution sur les libertés individuelles.

A propos de la machine à voter, les langues se sont déliées dans tous les sens. Pour le MSC, il s'agit tout simplement d'une caisse enregistreuse. Le Parti estime que le gestionnaire, au mieux l'utilisateur peut introduire ou soustraire les données à sa guise. Cependant, ils pensent que ce n'est pas l'annonce rapide des résultats qui stabilisera le pays, mais ce sont les dessous des cartes financières et la tricherie à grande échelle par le régime en place qui entraineraient une majorité absolue pour reconduire un pro-Kabila.

En clair, le MSC s'est prononcé contre la machine à voter.

Au sujet de la marche pacifique appelée par le Comité Laïc de Coordination, le MSC et le Front du Peuple demandent à tous les chrétiens, quels qu'ils soient : Catholiques, Protestants ainsi que des Musulmans et aux Imams, aux étudiants, chômeurs, fonctionnaires de répondre favorablement et massivement à cette marche du 25 février 2018.