Congo-Kinshasa: Kongo Central - La promulgation retardée du décret sur le nouveau Smig à la base d'une grève générale en gestation

Il a défini le Smig comme étant la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de pénalité. Il est toujours pris après et suivant l'avis du Conseil National du Travail qui est un conseil tripartite entre le Gouvernement, les Employeurs représentés par leurs syndicats et les travailleurs, eux aussi représentés par leurs syndicats dont les 12 premiers en nombre de sièges sur le plan national.

A en croire le camarade Gérard de la CDT, la rémunération est l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par les dispositions légales ou réglementaires qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un employé ; c'est donc une contre valeur des services rendus. « Partant de l'article 36 alinéa 2 de la Constitution de notre pays, l'Etat garanti le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine », a-t-il martelé.

A cause du manque, du moins jusque-là, de son application, le mécontentement des travailleurs se lit sur les visages. Tous sont prêts pour le débrayage. Du coté de fonctionnaires de l'Etat, la démotivation est à son comble, la rémunération payée par le gouvernement étant toujours qualifié de « salaire de misère ». Tout le monde attend les conclusions des contacts entrepris depuis le 19 février 2018 entre le Bureau de coordination de l'Intersyndicale nationale et le Premier Ministre Bruno Tshibala. Celui avait promis de consulter le Président de la République pour connaitre sa position quant à la promulgation de cet acte juridique. Ce qui a amené l'Intersyndicale nationale à surseoir le préavis de la grève.

En date du 30 janvier 2018, la coordination nationale de l'Intersyndicale avait lancé un préavis de grève qui devait prendre cours ce 20 février 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Travailleurs et fonctionnaires de l'Etat devaient aller en grève pour réclamer l'application stricte de ce Smig qui est légal. Le Conseil National du Travail (CNT) ayant siégé, un rapport final avait été signé par les trois parties, entendez : le Gouvernement, les Syndicats des Employeurs et les Syndicats des travailleurs.

Ce montant ayant connu sa détérioration avec la fluctuation des prix au vu de l'évolution économique du pays, une session ordinaire (la 33ème ) tenue du 25 octobre au 1er novembre 2017 et qui a réuni le Gouvernement, les syndicats des Employeurs et les syndicats des travailleurs, avait décidé de fixer le Smig à 5 USd (Cinq Dollars US)/jour. Mais l'acte juridique devant consacrer ce Smig n'est toujours pas promulgué.

