Togo: Derbies à Kara, Lavié et Agoè !

Les affiches de la 18ème journée du championnat national de football de D1 qui se dispute ce week-end promettent. Trois derbies, et des matches qui ne seront pas des moindres vu la forme des équipes en cette phase retour du championnat d'élite du Togo, c'est ce qui sera servi aux amoureux du cuir rond.

En quête de son premier point de cette phase retour, Sémassi, dont le stade est sur le coup d'une sanction accueille demain samedi déjà au stade de la JCA à Agoè, Sémassi de Sokodé, dans un match entre le 15ème et le 3ème au classement. Si une victoire des joueurs de Zio peuvent leur permettre de se rebondir vers la porte de sortie de la zone rouge, en cas d'inaction dans le bas du tableau, les Guerriers, s'ils veulent se coller au leader se doivent de sortir le grand jeu.

Dimanche, le gros des matches de la journée.

Premier arrêt pour les derbies, ce sera à Kara, où les frères Kondonas et les Conducteurs se donnent rendez-vous. Même si les deux équipes sortent d'une défaite, à la journée précédente, ce ne sera pas un match facile. Autant la manche aller, il a été très difficile pour dame victoire de choisir son camp, il en sera encore ainsi, vu que les deux équipe à cette étape de la compétition sont collées l'une à l'autre au classement ASKO étant 9ème avec 21 pts (-5) et ASCK, 10ème avec 20 pts (+2).

Du derby, il y en aura aussi à Lavié. Ce sera entre Kotoko local (bon dernier avec 4 pts) sous les ordres de l'ancien international togolais, Kassim Guyazou et Gomido (34 pts, 2ème au classement) et décidé à jouer crânement le titre. Même si l'on peut dire que c'est le jour et la nuit entre les deux équipes du grand Kloto, il y aura match, aussi bien dans les tribunes que sur l'aire de jeu. Les Porcs épis de Lavié vont-ils ralentir les ardeurs de leurs frères de Kpalimé ? Réponse en fin de soirée de dimanche.

Le derby de Lomé se joue plutôt à Agoè. Ce sera entre le 5ème (AS OTR) et le 6ème (Dyto). Sur une bonne série de deux victoires en deux sorties en cette phase retour, l'AS OTR affiche une envie de vite rejoindre la tête du peloton. Mais, Dyto est-il prêt à concéder une deuxième défaite de rang, après celle face à Gomido la journée précédente ? C'est la grande interrogation. En tout cas, ce match se présente comme le match au sommet même de cette 18ème journée que les connaisseurs du ballon rond au Togo ne rateront sous aucun prétexte.

Autres affiches de cette 18ème journée, c'est le leader Koroki qui se déplacement chez Anges de Notsè, qui semble avoir fini avec ses problèmes intestinaux et semble avoir complètement amorcé l'opération maintien. En témoigne sa victoire en déplacement la journée d'avant sur Agaza. Les gars de Tchamba sont condamnés à ne pas lever le pied, s'ils ne comptent pas voir l'écart entre eux et leurs poursuivants se réduire.

1-1, ce fut le score entre les deux équipes lors de la manche aller. Maranatha et Gbikinti vont-ils reconduire le même score où il y aura bien l'envie de l'emporter l'un sur l'autre dans cette affiche ? On attend de voir ce qu'il en sera ce dimanche à Womé. Le représentant africain en Ligue africaine des champions, après avoir passé le cap des Congolais de Léopards de Dolisie, mercredi, font le plus long déplacement de la journée à Dapaong. Cette fois-ci, l'adversaire c'est Foadan. Si au match aller, ils l'ont emporté 2-0, attention à la fatigue qu'ils pourraient avoir accumulé en allant jusqu'aux tirs au but avant de se débarrasser mercredi des Congolais. En tout cas, on espère que le coach Ayivi Ekouévi a toutes les pièces qu'il faut pour produire du bon jeu.

Quant à Agaza, c'est désormais sans son coach, Jules Koudjodji, démissionnaire, qu'il ira à Sokodé pour affronter Unisport, surprenant vainqueur en déplacement à la 17ème journée à Kara de l'ASCK.