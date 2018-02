Congo-Brazzaville: Calendrier des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Afrique et en Europe des 23, 24, 25 et 26 février 2018

Diables rouges et Congolais de la diaspora seront sur le pont ce week-end, avec quelques matchs à suivre comme le déplacement de Dzon Delarge et Bursaspor chez les Stambouliotes de Galatasaray, ce vendredi soir. En France, les matchs d'Angers (à Lille) et de Nancy (contre Lorient) pourraient déjà être capitaux dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 et Ligue 2.

Afrique du Sud, 22e journée, 1e division

Free States Stars (Harris Tchilimbou) VS AmaZulu, vendredi à 19h15

Algérie, 21e journée, 1re division

Constantine VS Biskra (Bermagin Kangou), vendredi à 17h

US Blida (Saira Issambet) VS Tadjenanet, samedi à 16h

Allemagne, 23e journée, 4e division, groupe Nord-Est

Neustrelitz (Floydin Baloki) VS BFC Dynamo, reporté

Allemagne, 24e journée, 4e division, groupe Sud-Ouest

Scott Mayence VS Röchling Völklingen (Ruddy Mpassi), samedi à 14h

Allemagne, 22e journée, 4e division, groupe Ouest

Westfalia Rhynern (Exaucé Andzouana) VS Wuppertaler, reporté

Allemagne, 24e journée, 4e division, groupe Nord

Weiche Flensbourg VS BSV Rehden (Francky Sembolo), samedi à 13h30

Allemagne, 24e journée, 5e division, groupe Rheinland

Eintracht Trier (Godmer Mabouba) VS Jaresbourg, samedi à 14h

Allemagne, 21e journée, 5e division, groupe Nord-Ouest

Lichtenberg (Kiminou Mayoungou) VS Herta Zehlendorf, samedi à 13h

Angleterre, 34e journée, 2e division

Sheffield Wednesday VS Aston Villa (Christopher Samba), samedi à 16h

Preston North End VS Ipswich Town (Chris Goteni), samedi à 16h

Angleterre, 35e journée, 3e division

Portsmouth VS Blackpool (Christoffer Mafoumbi), dimanche à 16h

Angleterre, 35e journée, 4e division

Accrington (Offrande Zanzala) VS Cambridge, samedi à 16h

Chesterfield VS Swindon Town (Amine Linganzi), samedi à 16h

Angleterre, Premier League Cup

Ipswich Town U23 (Chris Goteni) VS West Bromwich U23, lundi à 20h

Belgique, 28e journée, 1re division

Malines VS Sporting Charleroi (Francis N'Ganga), samedi à 18h

Anderlecht (Sylver Ganvoula) VS Mouscron, dimanche à 14h30

Courtrai VS Zulte-Waregem (Marvin Baudry), dimanche à 20h

Belgique, 14e et dernière journée du tournoi de clôture, 2e division

Roulers (Maël Lépicier) VS Louvain, dimanche à 16h

Tubize VS Union-Saint-Gilloise (Jordan Massengo), dimanche à 16h

Chypre, 26e journée, 1re division

Alki Oroklini (Bernard Itoua) VS Nea Salamis, dimanche à 14h

Ermis (Juvhel Tsoumou) VS Aris, samedi à 17h

Omonia Nicosie VS Doxa (Rahavi Kifoueti), dimanche à 16h

Espagne, 25e journée, 1re division

Villarreal VS Getafe (Merveil Ndockyt), dimanche à 21h

Espagne, 27e journée, 3e division, groupe 3

Peralada (Yhoan Andzouana) VS Saragosse II, dimanche à 12h

Espagne, 25e journée, 4e division, groupe 7

Getafe II (Merveil Ndockyt) VS Mostoles, dimanche à 11h30

France, 27e journée, 1re division

Strasbourg VS Montpellier (Morgan Poaty et Bryan Passi), vendredi à 20h45

Toulouse VS Monaco (Jordi Mboula), samedi à 17h

Dijon (Eden Massouema et Arnold Bouka Moutou) VS Caen (Brice Samba junior et Durel Avounou), samedi à 20h

Lille VS Angers (Prince Oniangué et Fodé Doré), samedi à 20h

Nantes (Jules Iloki) VS Amiens, samedi à 20h

PSG VS OM (Christian Madédé), dimanche à 21h

France, 27e journée, 2e division

Le Havre (Bevic Moussiti Oko et Alan Dzabana) VS Bourg-Péronnas (Kévin Koubemba), vendredi à 20h

Châteauroux (Yann Mabella) VS Gaélec (Dylan Bahamboula), vendredi à 20h

Paris FC (Dylan Saint-Louis) VS Brest (Exaucé Ngassaki), samedi à 15h

Nancy (Tobias Badila et Ryan Bidounga) VS Lorient, lundi à 20h

France, 23e journée, 3e division

Chambly VS Dunkerque (Bradley Mazikou), vendredi à 20h

Béziers (Randi Goteni) VS Créteil, vendredi à 20h

Avranches (Blanstel Koussalouka) VS Consolat, vendredi à 20h

Grenoble (Fernand Mayembo) VS Pau, vendredi à 20h

Laval (Davel Mayela) VS Red Star, Samedi à 15h

Grèce, 22e journée, 1re division

AR Larisa VS Platanias (Clevid Dikamona), dimanche à 16h15

Israël, 24e journée, 1re division

Bnei Yehuda (Mavis Tchibota) VS Ironi Kiryat Shmona, dimanche à 18h30

Israël, 24e journée, 2e division

Hapeol Ramat Gan VS Beitar Tel Aviv (Romaric Etou), lundi à 18h

Italie, 26e journée, 1re division

Cagliari (Senna Miangué) VS Naples, lundi à 20h45

Italie, 26e journée, 3e division, groupe C

Bisceglie (John-Christopher Ayina) VS Akragas, dimanche à 16h30

Italie, 25e journée, 4e division, groupe F

Saitn Marin VS USD Pratola (David Bitsindou), dimanche à 14h30

Pays-Bas, 25e journée, 1re division

Utrecht VS Twente (David Sambissa), dimanche à 16h45

Pays-Bas, 22e journée, 4e division

ONS Sneek VS Jong Twente (David Sambissa), samedi à 15h

Portugal, 26e journée, 2e division

Familicao VS Sporting Covilha (Gaïus Makouta), samedi à 12h15

Slovaquie, 21e journée, 1re division

DAC Dunajska Streda (Yves Pambou) VS Zemplin Michalovce, samedi à 14h

Suisse, 22e journée, 2e division

Servette (Dominique Malonga) VS Aarau (Igor Nganga), samedi à 19h

Tunisie, 8e de finale de la Coupe

Monastir (Sagesse Babélé) VS CS Sfaxien, samedi à 14h

Stade Tunisien VS CA Bizertin (Jacques Médina Témopélé), dimanche à 14h

Turquie, 23e journée, 1re division

Galatasaray VS Bursaspor (Dzon Delarge), vendredi à 18h

Goztepe Izmir VS Sivasspor (Thievy Bifouma et Delvin Ndinga), dimanche à 14h

Turquie, 24e journée, 2e division

Manisaspor (Christ Bakaki) VS Eskisehirspor, dimanche à 11h

Ukraine, 21e journée, 1re division

Olimpik Donetsk (Emerson Illoy-Ayyet) VS Stal Dniprodzerzhynsk, dimanche à 13h