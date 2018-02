Congo-Brazzaville: Claudy Siar - "Les artistes sont les ambassadeurs d'un pays"

Diables rouges et Congolais de la diaspora seront sur le pont ce week-end, avec quelques matchs à suivre comme le… Plus »

Il est le premier à avoir organisé, le 23 avril 1993, une marche de commémoration d'abolition d'esclavage en France. À la suite de cela, les descendants d'esclaves français ont décidé d'une journée officielle de reconnaissance en vue de rendre chaque année un hommage aux victimes de l'esclavage. Tel est le cas de l'Angleterre et des Etats-Unis. Cependant, l'Afrique ne le fait pas. « C'est quelque chose de terrible. On se plaint toutefois que les Européens ou les Occidentaux écrivent notre histoire, alors que nous-mêmes ne sommes pas capables de le faire », a-t-il souligné.

Les artistes sont les meilleurs ambassadeurs. « C'est par la culture et l'identité qu'on peut faire passer tous les messages et conjuguer les talents pour être vu autrement », a-t-il reconnu.

Claudy Siar est persuadé que le Congo est un pays hautement musical. C'est un pays avec une force dont l'identité est extraordinaire et rien ne doit empêcher les artistes, les créateurs et les situations politiques d'exister et de rayonner. "Couleurs tropicales" est au service des créateurs au Congo. « On résiste, malgré les coups de toute part », a martelé l'animateur.

L'animateur de « couleurs tropicales » a donné l'exemple de la Jamaïque qui sait rayonner grâce à l'identité et à la culture. « S'il n' y avait pas la force de la culture, de l'identité, de la foi à travers le rastapharisme, le reggae ne devait pas être popularisé à travers le monde. C'est aussi grâce à Bob Marley et aux autres artistes que la Jamaïque rayonne, c'est pour dire que la force de la musique, de la culture permet à un pays de rayonner à un moment », a-t-il fait remarquer.

