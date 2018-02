Cote d'Ivoire: Gestion des aires protégées - 1 milliard de FCfa pour 4 parcs et réserves du pays

La ministre Anne Désirée Ouloto a exprimé la gratitude du gouvernement au donateur dont elle a salué l'engagement et la probité, à la France et à l'Allemagne, « pour l'inestimable appui technique et financier qu'elles ne cessent d'apporter à nos parcs et réserves ».

La convention a été signée, le 22 février 2018, à Abidjan, au cabinet du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable à Abidjan-Plateau. La fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire (FPRCI) a octroyé une subvention d'un milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine naturel des parcs nationaux de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont Sangbé, en présence de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Mme Anne Ouloto.

Cette enveloppe porte à 3,37 milliards de francs CFA, le montant octroyé à l'OIPR par la FPRCI à partir du fonds de dotation depuis 2014, a expliqué le président du Conseil d'administration de la Fondation, M. Bernard N'Doumi.

Pour mémoire, la Fondation a vu le jour à la faveur de la réforme juridique intervenue en février 2002, en vue d'assurer une meilleure gestion des parcs nationaux et réserves naturelles alors fortement dégradés. Reconnue d'utilité publique, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire « œuvre en faveur de la conservation des aires protégées, de la biodiversité et des communautés concernées par les parcs et réserves. Elle a pour mission, de mobiliser et de gérer au mieux des fonds suffisants pour assurer, à terme, un financement durable des actions de conservation des parcs nationaux et réserves naturelles du pays, en complément des engagements de l'Etat ».

Le président du conseil d'administration de la FPRCI, Bernard N'Doumi a fait savoir que l'octroi de ce fonds est consécutif aux conclusions positives de l'analyse minutieuse des plans d'opérations de ces parcs présentés par l'OIPR. « Notre objectif, à moyen terme, est d'octroyer à partir du fonds de dotation, une subvention annuelle de près de 2 milliards de francs CFA à l'OIPR pour la conservation de notre réseau d'aires protégées », a-t-il révélé. Avant de citer quelques bons résultats obtenus comme « le retrait du parc national de la Comoé de la liste des sites du patrimoine mondial en péril, la présence d'une importante population d'éléphants au parc national de la Comoé, ou encore l'engagement des parcs nationaux de Taï et de la Comoé, dans le processus d'inscription au label « liste verte de l'UICN » (Union internationale pour la conservation de la nature). Les parcs et réserves qui bénéficient du financement de la Fondation, représentent 86,52% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire, a assuré M. N'Doumi.

La ministre Anne Désirée Ouloto a exprimé la gratitude du gouvernement au donateur dont elle a salué l'engagement et la probité, à la France et à l'Allemagne, « pour l'inestimable appui technique et financier qu'elles ne cessent d'apporter à nos parcs et réserves ». Elle s'est félicitée du bon déroulement de la réforme mise en place par la Côte d'Ivoire pour protéger ses aires et conserver sa biodiversité, avant d'inciter les différentes parties prenantes à redoubler d'efforts, dans la rigueur et la transparence, pour « l'émergence d'une Côte d'Ivoire encore plus verte ».